РФ атаковала Украину более 800 КАБ и более 20 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и 460 дронов. Также российская армия запустила около 20 ракет.
Главные тезисы
- Россия совершила более 800 КАБ и 20 ракетных атак на Украину за последнюю неделю, вызывая страх и панику среди местного населения.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению обороны страны через улучшение систем ПВО в ответ на интенсивные атаки РФ.
- Украинские разведчики раскрыли детали о баллистике ракет и дронов, используемых Россией, что указывает на происхождение и точность наносимых ударов.
- Разработка нового ракетного комплекса 'Кедр' со стороны РФ вовлекла несколько предприятий военно-промышленного комплекса, вызывая обеспокоенность украинских военных служб.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами.
ГУР раскрыло детали о баллистике РФ после атаки на Днепр
Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.
Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 Махов.
ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:
АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);
АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);
АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);
АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);
АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва); ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
Согласно данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" происходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.
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