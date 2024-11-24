РФ атаковала Украину более 800 КАБ и более 20 ракет за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину более 800 КАБ и более 20 ракет за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ атаковала Украину более 800 КАБ и более 20 ракет за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и 460 дронов. Также российская армия запустила около 20 ракет.

Главные тезисы

  • Россия совершила более 800 КАБ и 20 ракетных атак на Украину за последнюю неделю, вызывая страх и панику среди местного населения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению обороны страны через улучшение систем ПВО в ответ на интенсивные атаки РФ.
  • Украинские разведчики раскрыли детали о баллистике ракет и дронов, используемых Россией, что указывает на происхождение и точность наносимых ударов.
  • Разработка нового ракетного комплекса 'Кедр' со стороны РФ вовлекла несколько предприятий военно-промышленного комплекса, вызывая обеспокоенность украинских военных служб.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Сигнал воздушной тревоги на этой неделе раздавался почти ежедневно по всей Украине. Только этой ночью нашим силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украина не полигон для испытания оружия. Украина — суверенное и независимое государство. Но Россия все еще продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас, — отметил Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами.

ГУР раскрыло детали о баллистике РФ после атаки на Днепр

Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 Махов.

ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:

  • АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);

  • АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

  • АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);

  • АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);

  • АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва); ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Согласно данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" происходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (г. Капустин яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

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