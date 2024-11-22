Россия атаковала Сумы — два человека погибли

На фоне атаки российских дронов в Сумах прогремели несколько мощных взрывов. По состоянию на утро 22 ноября известно о двух погибших и 12 раненых гражданских.

Удар России по Сумам 22 ноября — что известно

О ситуации в городе рассказал и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

По его словам, ночью в Сумах прогремели несколько мощных взрывов, после чего стало известно о гибели одного человека.

Впоследствии Кобзарь добавил, что "на месте где раздался второй взрыв также есть погибший человек".

Фото: facebook.com/sumska.oda

Подробности новой российской атаки также раскрыла Сумская областная военная администрация.

Местные власти уточнили, что 22 ноября армия РФ нанесла удар по жилому микрорайону областного центра, применив БПЛА типа "Шахед".

Фото: facebook.com/sumska.oda

Предварительно есть пострадавшие. Людям предоставляется необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях! — сказано в заявлении Сумской ОВА. Поделиться

Согласно последним данным, в результате российского удара предварительно погибли два человека.

12 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Фото: facebook.com/sumska.oda

Атака российских дронов на Украину продолжается

В течение всей ночи 22 ноября страна-агрессорка РФ атаковала ударными БПЛА разные реагионы Украины.

По состоянию на 07:12:

БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.

БПЛА из Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины.

БПЛА в Киевской области, движущиеся в северном направлении, угроза для Черкасской области.

БпЛА по территории Черниговской области, курс западный.

В 7:40 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов для Хмельницкой области.

В 7:51 появилась угроза ударов российскими дронами по Черкасской области.