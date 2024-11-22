Росія атакувала Суми — щонайменше двоє людей загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Суми — щонайменше двоє людей загинули

Сумська ОВА
Суми

На тлі атаки російських дронів у місті Суми прогриміли кілька потужних вибухів.  Станом на ранок 22 листопада відомо про двох загиблих та 12 поранених цивільних. 

Головні тези:

  • Проводяться аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим.
  • Українцям рекомендується дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях під час російських атак.
  • Атака дронів на Україну, яка почала вночі 22 листопада, триває досі.

Удар Росії по Сумах 22 листопада — що відомо

Про ситуацію у місті розповів в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

За його словами, вночі у Сумах пролунали декілька потужних вибухів, після чого стало відомо про загибель однієї людини.

Згодом Кобзар додав, що "на місці де пролунав другий вибух також є загибла людина".

Фото: facebook.com/sumska.oda

Подробиці нової російської атаки також розкрила Сумська обласна військова адміністрація.

Місцева влада уточнила, що 22 листопада армія РФ завдала ударк по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

Фото: facebook.com/sumska.oda

Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються.Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях! — йдеться в заяві Сумської ОВА.

Згідно з останніми даними, внаслідок російського удару попередньо загинули двоє людей.

12 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: facebook.com/sumska.oda

Атака російських дронів на Україну триває

Протягом усієї ночі 22 листопада країна-агресорка РФ атакувала ударними БПЛА різні реагіони України.

Станом на 07:12:

  • БпЛА територією Житомирської області, курс західний.

  • БпЛА із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

  • БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку, загроза для Черкаської області.

  • БпЛА територією Чернігівської області, курс західний.

О 7:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів для Хмельницької області.

О 7:51 з’явилась загроза ударів російськими дронами по Черкаській область.

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