Ракетний удар РФ по Одесі — постраждало понад 10 містян

Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя Одеси. 25 листопада місто зазнало значних руйнувань в історичному центрі, поранено 11 людей.
Головні тези:
- Російські терористи атакували Одесу ракетами, зазнали пошкоджень історичні будівлі та цивільна інфраструктура.
- Внаслідок нападу 11 осіб поранені, одна жінка перебуває у важкому стані.
- Розрахована компенсація за завдані збитки, вже надана медична допомога та триває відновлення пошкоджених об'єктів.
- Операційний штаб працює на місці подій, щоб швидко ліквідувати наслідки ракетного удару та надати допомогу постраждалим.
Наслідки ворожої атаки по середмістю Одеси
Близько 13.00 стало відомо, що від ракетної атаки РФ постраждало 6 людей.
Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальних заклади — школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях.
Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив кількість постраждалих, яка стрімко зросла.
Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб. На місці була надана допомога двом людям. На стаціонарному лікуванні залишається 8 поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеня важкості. Також один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.
Росія ударила ракетою по Одесі
За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, армія РФ вранці 25 листопада завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування.
Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.
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