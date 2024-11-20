Удар РФ по Одесі — кількість загиблих зросла до 11 людей

Російська армія 18 листопада вдарила по Одесі балістичною ракетою «Іскандер-М». Кількість загиблих зросла до 11 людей.
Головні тези:
- Ракетний удар Росії по Одесі спричинив загибель 11 осіб та числені поранення.
- Президент України Володимир Зеленський вказав на те, що атака по Одесі є доказом прагнення Росії продовжувати війну.
- Місто намагається відновити життєво важливу інфраструктуру після ракетного обстрілу.
- Українські лікарні та служби екстреної допомоги активно працюють над наданням допомоги постраждалим внаслідок обстрілу.
В Одесі кількість загиблих зросла до 11 людей
Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, у міській лікарні помер чоловік.
Ракетний обстріл Росією Одеси — що відомо
18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.
Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.
Наразі відомо про 55 поранених містян, двоє людей лишаються у вкрай важкому стані.
Електропостачання відновили у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.
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