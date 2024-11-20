Удар РФ по Одесі — кількість загиблих зросла до 11 людей

Російська армія 18 листопада вдарила по Одесі балістичною ракетою «Іскандер-М». Кількість загиблих зросла до 11 людей.

В Одесі кількість загиблих зросла до 11 людей

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, у міській лікарні помер чоловік.

Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими, — зазначив мер міста. Поширити

Ракетний обстріл Росією Одеси — що відомо

18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.

Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.

Наразі відомо про 55 поранених містян, двоє людей лишаються у вкрай важкому стані.

Електропостачання відновили у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.