Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало

Російська армія 18 листопада завдала ракетного удару по житловій забудові в Одесі. Внаслідок атаки загинули 8 цивільних.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила ракетою по житловій забудові в Одесі, призвівши до загибелі 8 осіб і поранення 18 людей.
  • Президент України закликає міжнародну спільноту покарати РФ за вбивства невинних цивільних у Сумах і Одесі.
  • Атака РФ знову підтверджує її агресивні наміри та безжалісність, виявлену в обстрілах житлових масивів.
  • У Сумах кількість загиблих зросла до 11, з серед них дві дитини.

Росія атакувала ракетою Одесу

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, атака прийшлась по житловій забудові — району ділової активності.

Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що постраждали 18 людей, серед них одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Вісім людей загинули.

Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах, — повідомив мер міста.

Попередньо, по місту запустили балістичну ракету «Іскандер-м».

Удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів, — написав Андрій Єрмак.

За даними Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним, — написав Лубінець.

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким, — повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 17 листопада20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми. Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.

Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби.Тим, кому немає, де переночувати, громада готова надати тимчасові помешкання. В разі потреби необхідно звернутись до штабу, який працює в дитсадку № 9 — там проконсультують з цього питання та організують підвезення до місця ночівлі, — йдеться в повідомленні.

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