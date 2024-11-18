Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало

Росія атакувала ракетою Одесу

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, атака прийшлась по житловій забудові — району ділової активності.

Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що постраждали 18 людей, серед них одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Вісім людей загинули.

Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах, — повідомив мер міста. Поширити

Попередньо, по місту запустили балістичну ракету «Іскандер-м».

Удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів, — написав Андрій Єрмак. Поширити

За даними Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним, — написав Лубінець. Поширити

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 17 листопада20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми. Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.