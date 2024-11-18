Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало

Російська армія 18 листопада завдала ракетного удару по житловій забудові в Одесі. Внаслідок атаки загинули 8 цивільних.
Головні тези:
- Російська армія вдарила ракетою по житловій забудові в Одесі, призвівши до загибелі 8 осіб і поранення 18 людей.
- Президент України закликає міжнародну спільноту покарати РФ за вбивства невинних цивільних у Сумах і Одесі.
- Атака РФ знову підтверджує її агресивні наміри та безжалісність, виявлену в обстрілах житлових масивів.
- У Сумах кількість загиблих зросла до 11, з серед них дві дитини.
Росія атакувала ракетою Одесу
Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, атака прийшлась по житловій забудові — району ділової активності.
Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що постраждали 18 людей, серед них одна дитина. Четверо людей у важкому стані.
Вісім людей загинули.
Попередньо, по місту запустили балістичну ракету «Іскандер-м».
Удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.
За даними Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.
У Сумах кількість загиблих зросла до 11
Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.
Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.
Як повідомляє Сумська ОВА, о 17 листопада20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми. Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.
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