На Одещині є загибла внаслідок нічної атаки армії РФ. Багато поранених і руйнуванн
Категорія
Україна
Дата публікації

На Одещині є загибла внаслідок нічної атаки армії РФ. Багато поранених і руйнуванн

Наслідки атаки армії РФ по Одещині
Джерело:  Прес-служба одеської обласної прокуратури

За інформацією представників прокуратури Одеської області, через повітряну атаку злочинної армії РФ вночі 9 листопада у регіоні є загибла. Також більше 10 осіб отримали поранення. 

Головні тези:

  • У результаті нічної дронової атаки злочинної армії РФ на Одещині загинула одна людина, та понад 10 отримали поранення.
  • Поранення отримали двоє хлопчиків у віці 4 та 16 років.
  • Атака призвела до пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків, складських приміщень та десятків автомобілів місцевих мешканців.
  • Міський оперативний штаб було розгорнуто для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки.
  • У прокуратурі та міській владі триває робота щодо огляду місць влучань та фіксації завданих руйнувань для подальшого розслідування справи.

Що відомо про наслідки чергової дронової атаки російських окупантів по Одещині

У прокуратурі зазначають, що злочинна армія РФ здійснила вночі масовану дронову атаку із використанням безпілотників типу “Shahed-136” по Одесі та передмістю.

Внаслідок атаки російських воєнних злочинців загинула місцева жителька. Поранення отримали 13 людей, серед яких двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем, - підкреслюється у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що наразі триває огляд місць влучань та фіксація завданих руйнувань.

Що відомо про загиблу та постраждалих на Одещині від атаки злочинної армії РФ

За інформацією речниці прокуратури Одеської області Ірини Коваленко, тіло загиблої жінки витягнули з під завалів зруйнованого будинку. Її чоловіка та дитину госпіталізували.

У мерії Одеси зазначили, що російські окупанти внаслідок атаки дронами пошкодили кілька багатоповерхових будинків, а також будинки у приватному секторі.

Окрім цього від ворожої атаки постраждали адміністративні будівлі, складські приміщення та автівки.

За словами виконуючого обов’язки мера Одеси Олександра Філатова, зранку на місцях влучань розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам.

Виникло загорання десятків автомобілів. Також ліквідовано пожежу в складському приміщенні, - додали представники ДСНС в Одеській області.

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