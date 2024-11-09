По информации представителей прокуратуры Одесской области, из-за воздушной атаки преступной армии РФ ночью 9 ноября в регионе погибла. Также более 10 человек получили ранения.

Что известно о последствиях очередной дроновой атаки российских окупантов по Одесщине

В прокуратуре отмечают, что преступная армия РФ совершила ночью массированную дроновую атаку с использованием беспилотников типа Shahed-136 по Одессе и пригородов.

В результате атаки российских военных преступников погибла местная жительница. Ранения получили 13 человек, среди которых двое мальчиков 4 и 16 лет.

Информация о других пострадавших уточняется. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых минимум 10 автомобилей полностью уничтожены огнем, — подчеркивается в сообщении. Поделиться

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идет осмотр мест попаданий и фиксация нанесенных разрушений.

Что известно о погибшей и пострадавших в Одесской области от атаки преступной армии РФ

По информации пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Ирины Коваленко, тело погибшей женщины вытащили из-под завалов разрушенного дома. Ее мужа и ребенка госпитализировали.

В мэрии Одессы отметили, что российские оккупанты в результате атаки дронами повредили несколько многоэтажных домов, а также дома в частном секторе.

Кроме этого, от вражеской атаки пострадали административные здания, складские помещения и автомобили.

По словам исполняющего обязанности мэра Одессы Александра Филатова, утром на местах попаданий развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам.