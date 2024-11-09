По информации представителей прокуратуры Одесской области, из-за воздушной атаки преступной армии РФ ночью 9 ноября в регионе погибла. Также более 10 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ совершила ночью дроновую атаку на Одесскую область, в результате которой погибла одна женщина, и более 10 человек получили ранения.
- Атака привела к повреждению многоэтажек, частных домов, складских помещений и десятков автомобилей местных жителей.
- В настоящее время проводится осмотр мест попаданий и фиксация нанесенных разрушений для последующего расследования дела.
- Мэрия Одессы и городской оперативный штаб предоставляют помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий атаки.
- Информация о погибшей женщине и раненых уточняется, местные власти принимают необходимые меры с целью оказания помощи пострадавшим.
Что известно о последствиях очередной дроновой атаки российских окупантов по Одесщине
В прокуратуре отмечают, что преступная армия РФ совершила ночью массированную дроновую атаку с использованием беспилотников типа Shahed-136 по Одессе и пригородов.
В результате атаки российских военных преступников погибла местная жительница. Ранения получили 13 человек, среди которых двое мальчиков 4 и 16 лет.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас идет осмотр мест попаданий и фиксация нанесенных разрушений.
Что известно о погибшей и пострадавших в Одесской области от атаки преступной армии РФ
По информации пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Ирины Коваленко, тело погибшей женщины вытащили из-под завалов разрушенного дома. Ее мужа и ребенка госпитализировали.
В мэрии Одессы отметили, что российские оккупанты в результате атаки дронами повредили несколько многоэтажных домов, а также дома в частном секторе.
Кроме этого, от вражеской атаки пострадали административные здания, складские помещения и автомобили.
По словам исполняющего обязанности мэра Одессы Александра Филатова, утром на местах попаданий развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам.
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