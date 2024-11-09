На Одесщине есть погибшая в результате ночной атаки армии РФ. Много раненых и разрушений
Категория
Украина
Дата публикации

На Одесщине есть погибшая в результате ночной атаки армии РФ. Много раненых и разрушений

Последствия атаки армии РФ по Одесской области
Читати українською
Источник:  Прес-служба одесской областной прокуратуры

По информации представителей прокуратуры Одесской области, из-за воздушной атаки преступной армии РФ ночью 9 ноября в регионе погибла. Также более 10 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ совершила ночью дроновую атаку на Одесскую область, в результате которой погибла одна женщина, и более 10 человек получили ранения.
  • Атака привела к повреждению многоэтажек, частных домов, складских помещений и десятков автомобилей местных жителей.
  • В настоящее время проводится осмотр мест попаданий и фиксация нанесенных разрушений для последующего расследования дела.
  • Мэрия Одессы и городской оперативный штаб предоставляют помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий атаки.
  • Информация о погибшей женщине и раненых уточняется, местные власти принимают необходимые меры с целью оказания помощи пострадавшим.

Что известно о последствиях очередной дроновой атаки российских окупантов по Одесщине

В прокуратуре отмечают, что преступная армия РФ совершила ночью массированную дроновую атаку с использованием беспилотников типа Shahed-136 по Одессе и пригородов.

В результате атаки российских военных преступников погибла местная жительница. Ранения получили 13 человек, среди которых двое мальчиков 4 и 16 лет.

Информация о других пострадавших уточняется. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых минимум 10 автомобилей полностью уничтожены огнем, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идет осмотр мест попаданий и фиксация нанесенных разрушений.

Что известно о погибшей и пострадавших в Одесской области от атаки преступной армии РФ

По информации пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Ирины Коваленко, тело погибшей женщины вытащили из-под завалов разрушенного дома. Ее мужа и ребенка госпитализировали.

В мэрии Одессы отметили, что российские оккупанты в результате атаки дронами повредили несколько многоэтажных домов, а также дома в частном секторе.

Кроме этого, от вражеской атаки пострадали административные здания, складские помещения и автомобили.

По словам исполняющего обязанности мэра Одессы Александра Филатова, утром на местах попаданий развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам.

Возникло возгорание десятков автомобилей. Также ликвидирован пожар в складском помещении, добавили представители ГСЧС в Одесской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ масштабно атаковала дронами Киевщину и Одещину — погиб человек, есть пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Запорожье — погибли 9 человек, среди них ребенок
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Украину. ПВО назвала новый эпицентр удара
Воздушные Силы ВСУ
Одесская область

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?