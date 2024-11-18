Армия РФ атаковала ракетой Одессу — погибли 8 человек, еще 18 пострадали

Российская армия 18 ноября нанесла ракетный удар по жилой застройке в Одессе. В результате атаки погибли 8 гражданских.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по жилой застройке в Одессе, погибли 8 человек, еще 18 пострадали.
- Президент Украины призывает к наказанию РФ за коварную атаку на гражданских и убийство невиновных людей.
- Жестокость и безжалостность российской армии подтверждают агрессивные намерения страны в регионе.
- Международное сообщество выражает соболезнования семьям погибших и требует ответственности за военные преступления РФ.
Россия атаковала ракетой Одессу
Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, атака пришлась по жилой застройке — району деловой активности.
Глава ОВА Олег Кипер добавил, что пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.
Восемь человек погибли.
Предварительно по городу запустили баллистическую ракету «Искандер-м».
Удар по Одессе подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По данным Лубинца, ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома.
В Сумах количество погибших возросло до 11
Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.
Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.
Как сообщает Сумская ОВА, в 17 ноября 20:37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы. Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.
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