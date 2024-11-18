Армия РФ атаковала ракетой Одессу — погибли 8 человек, еще 18 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетой Одессу — погибли 8 человек, еще 18 пострадали

Олег Кипер / Одесская ОВА
Армия РФ атаковала ракетой Одессу — погибли 8 человек, еще 18 пострадали
Read in English
Читати українською

Российская армия 18 ноября нанесла ракетный удар по жилой застройке в Одессе. В результате атаки погибли 8 гражданских.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по жилой застройке в Одессе, погибли 8 человек, еще 18 пострадали.
  • Президент Украины призывает к наказанию РФ за коварную атаку на гражданских и убийство невиновных людей.
  • Жестокость и безжалостность российской армии подтверждают агрессивные намерения страны в регионе.
  • Международное сообщество выражает соболезнования семьям погибших и требует ответственности за военные преступления РФ.

Россия атаковала ракетой Одессу

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, атака пришлась по жилой застройке — району деловой активности.

Глава ОВА Олег Кипер добавил, что пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Восемь человек погибли.

Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам, — сообщил мэр города.

Предварительно по городу запустили баллистическую ракету «Искандер-м».

Удар по Одессе подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы даже не скрывают своих намерений, — написал Андрей Ермак.

По данным Лубинца, ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома.

Вчера — Сумы. Сегодня — Одесса. Уже известно о погибших и раненых. Выражаю искренние соболезнования родным, — написал Лубинец.

В Сумах количество погибших возросло до 11

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким, — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.

Как сообщает Сумская ОВА, в 17 ноября 20:37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы. Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.

Есть пострадавшие, которым оказывается помощь. Работают все необходимые службы. Тем, кому нет, где переночевать, община готова предоставить временные помещения. При необходимости необходимо обратиться в штаб, который работает в детском саду № 9 — там проконсультируют по этому вопросу и организуют подвоз к месту ночевки, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Одесщине есть погибшая в результате ночной атаки армии РФ. Много раненых и разрушений
Последствия атаки армии РФ по Одесской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла дронами Одессу — пострадали 2 человека, есть повреждения
Олег Кипер / Одесская ОВА
Армия РФ обстреляла дронами Одессу — пострадали 2 человека, есть повреждения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ
Олег Кипер / Одесская ОВА
В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?