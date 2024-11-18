Армия РФ атаковала ракетой Одессу — погибли 8 человек, еще 18 пострадали

Российская армия 18 ноября нанесла ракетный удар по жилой застройке в Одессе. В результате атаки погибли 8 гражданских.

Россия атаковала ракетой Одессу

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, атака пришлась по жилой застройке — району деловой активности.

Глава ОВА Олег Кипер добавил, что пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Восемь человек погибли.

Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам, — сообщил мэр города. Поделиться

Предварительно по городу запустили баллистическую ракету «Искандер-м».

Удар по Одессе подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы даже не скрывают своих намерений, — написал Андрей Ермак. Поделиться

По данным Лубинца, ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома.

Вчера — Сумы. Сегодня — Одесса. Уже известно о погибших и раненых. Выражаю искренние соболезнования родным, — написал Лубинец. Поделиться

В Сумах количество погибших возросло до 11

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.

Как сообщает Сумская ОВА, в 17 ноября 20:37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы. Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.