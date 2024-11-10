Армия РФ обстреляла дронами Одессу — пострадали 2 человека, есть повреждения

В результате дроновой атаки российских оккупантов в Одессе пострадали люди. Также разрушена гражданская инфраструктура, в том числе повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили.
Главные тезисы
- В результате дроновой атаки российских оккупантов в Одессе пострадали 2 человека, а также были разрушены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили.
- Последствия атаки России на Одессу оказались серьезными, однако нет информации о гибели гражданских жителей.
- Городские власти активно оказывают помощь пострадавшим и занимаются восстановлением инфраструктуры после атаки.
- Из-за атаки российских дронов в Одессе пострадали многоэтажные дома, частный сектор, административные здания и транспорт.
Россияне атаковали дронами Одессу
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.
Как сообщили в ГСЧС, известно о двух пострадавших в результате атаки.
Глава Одессы также сообщил, что сейчас на месте работают оперативные службы. Утром развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.
Последствия атаки России на Одессу 9 ноября
В городе под новый удар неприятеля попали многоэтажки, частный сектор, административные помещения и транспорт.
Согласно последним данным, никто из гражданских не погиб и не пострадал. Кроме того, отмечается, что в Одессе исчезла электроэнергия.
По словам и. о. городского головы Одессы Александра Филатова, это была уже третья подряд атака "Шахедами". Обломки беспилотника повредили жилищный комплекс, однако люди не пострадали.
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