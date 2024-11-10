Армия РФ обстреляла дронами Одессу — пострадали 2 человека, есть повреждения

В результате дроновой атаки российских оккупантов в Одессе пострадали люди. Также разрушена гражданская инфраструктура, в том числе повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили.

Россияне атаковали дронами Одессу

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Как сообщили в ГСЧС, известно о двух пострадавших в результате атаки.

Снова жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют, — написал городской голова Одессы Геннадий Труханов. Поделиться

Фото -t.me/truonline

Глава Одессы также сообщил, что сейчас на месте работают оперативные службы. Утром развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.

Последствия атаки России на Одессу 9 ноября

В городе под новый удар неприятеля попали многоэтажки, частный сектор, административные помещения и транспорт.

Согласно последним данным, никто из гражданских не погиб и не пострадал. Кроме того, отмечается, что в Одессе исчезла электроэнергия.

Одесский горсовет сообщил, что в результате российской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы. Поделиться

По словам и. о. городского головы Одессы Александра Филатова, это была уже третья подряд атака "Шахедами". Обломки беспилотника повредили жилищный комплекс, однако люди не пострадали.