Армія РФ обстріляла дронами Одесу — постраждало 2 людей, є пошкодження

Внаслідок дронової атаки російських окупантів в Одесі постраждали люди. Також зруйнована цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі.

Росіяни атакували дронами Одесу

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Як повідомили в ДСНС наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.

Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють, — написав міський голова Одеси Геннадій Труханов. Поширити

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Очільник Одеси також повідомив, що зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.

Наслідки атаки Росії на Одесу 9 листопада

У місті під новий удар ворога потрапили багатоповерхівки, приватний сектор, адміністративні приміщення та транспорт.

Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних не загинув та не постраждав. Окрім того, наголошується, що в частині Одеси зникла електроенергія.

Одеська міськрада повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси. Поширити

За словами в. о. міського голови Одеси Олександра Філатова, це була уже третя підряд атака "Шахедами". Уламки безпілотника пошкодили житловий комплекс, однак люди не постраждали.