Армія РФ обстріляла дронами Одесу — постраждало 2 людей, є пошкодження

Внаслідок дронової атаки російських окупантів в Одесі постраждали люди. Також зруйнована цивільна інфраструктура, зокрема пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі.
Головні тези:
- Внаслідок дронової атаки російських окупантів постраждали житлові будинки, магазини та автівки в Одесі.
- За даними ДСНС, атака призвела до двох постраждалих, а також зруйновання частини цивільної інфраструктури.
- Наслідки атаки Росії на Одесу 9 листопада виявилися серйозними, проте ніхто з цивільних жителів не загинув.
- Міські влади вживають заходів для надання допомоги постраждалим та відновлення після атаки пошкодженої інфраструктури.
Росіяни атакували дронами Одесу
Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.
Як повідомили в ДСНС наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.
Очільник Одеси також повідомив, що зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатись за допомогою.
Наслідки атаки Росії на Одесу 9 листопада
У місті під новий удар ворога потрапили багатоповерхівки, приватний сектор, адміністративні приміщення та транспорт.
Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних не загинув та не постраждав. Окрім того, наголошується, що в частині Одеси зникла електроенергія.
За словами в. о. міського голови Одеси Олександра Філатова, це була уже третя підряд атака "Шахедами". Уламки безпілотника пошкодили житловий комплекс, однак люди не постраждали.
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