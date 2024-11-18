Ракетний удар РФ по Одесі — кількість постраждалих стрімко зросла

Про наслідки російського удару по Одесі 18 листопада повідомив станом на 21:30 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наразі 55 поранених містян, троє людей лишаються у вкрай важкому стані.

У Одесі поранено 55 осіб внаслідок російського ракетного удару

Комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто пункти обігріву, забезпечено гаряче харчування, також додатково працює медичний пункт із Центром ментального здоровʼя для оперативної психологічної допомоги. Юристи на місці опрацьовують дані постраждалих, допомагають заповнювати документи щодо компенсації збитків. Поширити

Електропостачання відновили у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.

Одеса після ракетного удару РФ

У департаменті охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації поінформували, що станом на вечір 18 листопада на місці влучання продовжують працювати бригади швидкої допомоги, організований екстрений маршрут пацієнта.

19 листопада в Одесі оголошено день жалоби у звʼязку з загибеллю людей внаслідок ракетного удару РФ, повідомив голова ОВА Кіпер. Поширити

Одеса після російського обстрілу

Ракетний обстріл Росією Одеси — що відомо

18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.

Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.