Ракетний удар РФ по Одесі — кількість постраждалих стрімко зросла

Про наслідки російського удару по Одесі 18 листопада повідомив станом на 21:30 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наразі 55 поранених містян, троє людей лишаються у вкрай важкому стані.
Головні тези:
- Російські війська здійснили ракетний удар по Одесі, що призвело до значної кількості поранених та загиблих серед цивільного населення.
- Комунальні служби надають допомогу постраждалим, відновлюючи інфраструктуру.
- Голова Одеської ОВА оголосив день жалоби 19 листопада у зв’язку з трагедією та запевнив про надання всебічної підтримки громадянам.
- У результаті ракетного обстрілу по Одесі постраждали 55 осіб, з них 4 дітей, та зафіксовано 10 загиблих.
У Одесі поранено 55 осіб внаслідок російського ракетного удару
Електропостачання відновили у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.
У департаменті охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації поінформували, що станом на вечір 18 листопада на місці влучання продовжують працювати бригади швидкої допомоги, організований екстрений маршрут пацієнта.
Ракетний обстріл Росією Одеси — що відомо
18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.
Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.
Наразі вже відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару по Одесі, з них 4 дитини, і про 10 загиблих.
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