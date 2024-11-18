Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла

ДСНС України
Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла
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Уночі 17 листопада російські військові вдарили балістичною ракетою по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. Наразі відомо про 11 загиблих, серед них діти.

Головні тези:

  • Суми постраждали від ракетного удару Росії, який призвів до загибелі 11 осіб, включаючи 2 дітей.
  • Президент України закликає міжнародну спільноту покарати РФ за вбивство невинних мирних жителів.
  • Унаслідок ракетного удару в Сумах десятки людей постраждали, а громадські організації готові надати допомогу тим, хто залишився без житла.
  • Необхідно вжити всіляких заходів для запобігання подібним трагедіям та припинення насильства проти невинних мирних мешканців.

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

На посилення російського терору проти мирних українців також відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Росіяни продовжують вбивати цивільних. Після удару по багатоповерхівці в Сумах є загиблі. Серед них — дитина, — написав він.

За словами очільника ОПУ, загарбників може зупинити лише сила та знищення їхніх можливостей продовжувати терор.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.

Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.

Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби.Тим, кому немає, де переночувати, громада готова надати тимчасові помешкання. В разі потреби необхідно звернутись до штабу, який працює в дитсадку № 9 — там проконсультують з цього питання та організують підвезення до місця ночівлі, — йдеться в повідомленні.

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Категорія
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