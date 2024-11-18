Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла

Уночі 17 листопада російські військові вдарили балістичною ракетою по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. Наразі відомо про 11 загиблих, серед них діти.
Головні тези:
- Суми постраждали від ракетного удару Росії, який призвів до загибелі 11 осіб, включаючи 2 дітей.
- Президент України закликає міжнародну спільноту покарати РФ за вбивство невинних мирних жителів.
- Унаслідок ракетного удару в Сумах десятки людей постраждали, а громадські організації готові надати допомогу тим, хто залишився без житла.
- Необхідно вжити всіляких заходів для запобігання подібним трагедіям та припинення насильства проти невинних мирних мешканців.
У Сумах кількість загиблих зросла до 11
Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.
Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах
Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.
На посилення російського терору проти мирних українців також відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
За словами очільника ОПУ, загарбників може зупинити лише сила та знищення їхніх можливостей продовжувати терор.
Як повідомляє Сумська ОВА, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.
Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.
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