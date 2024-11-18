Ракетний удар РФ по Сумах — кількість загиблих зросла

Уночі 17 листопада російські військові вдарили балістичною ракетою по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. Наразі відомо про 11 загиблих, серед них діти.

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

На посилення російського терору проти мирних українців також відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Росіяни продовжують вбивати цивільних. Після удару по багатоповерхівці в Сумах є загиблі. Серед них — дитина, — написав він. Поширити

За словами очільника ОПУ, загарбників може зупинити лише сила та знищення їхніх можливостей продовжувати терор.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.

Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.