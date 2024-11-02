Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах — кількість постраждалих зросла

У Сумах зросла до восьми кількість постраждалих від російського удару шахедом по багатоповерхівці ввечері 1 листопада.
Головні тези:
- У результаті удару РФ шахедом по багатоповерхівці в Сумах постраждало 8 містян, 5 з яких отримали травми середньої тяжкості.
- Працівники департаменту інфраструктури зафіксували значні пошкодження в будівлях та балконних рамах, а також пошкодження 116 вікон.
- Порушення законів та звичаїв війни були зареєстровані прокуратурою Сумщини, яка веде розслідування щодо цієї події.
8 містян постраждало у Сумах через удар шахедом РФ по будинку
Про це повідомляє Сумська міська рада.
На місці поді працює понад 160 людей і 14 одиниць техніки.
За наявною інформацією, пошкоджено дев’ять будівель на вул. Сумської тероборони: сім багатоповерхівок та два нежитлові приміщення. Працівники департаменту інфраструктури зафіксували пошкодження 116 вікон і 118 балконних рам.
Два будинки залишаються поки що без електрики, води та опалення. Подачу блакитного палива до одного з них відновили.
Росія атакувала Суми шахедами: є постраждалі
У Сумах 1 листопада о 19:40 пролунав вибух. Унаслідок влучання російського безпілотника у 9-поверхівку є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Серед травмованих 2 жінки та 3 чоловіки, повідомили в прокуратурі Сумщини. Там відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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