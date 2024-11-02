Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
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Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах — кількість постраждалих зросла

Сумська ОВА
Суми

У Сумах зросла до восьми кількість постраждалих від російського удару шахедом по багатоповерхівці ввечері 1 листопада.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ шахедом по багатоповерхівці в Сумах постраждало 8 містян, 5 з яких отримали травми середньої тяжкості.
  • Працівники департаменту інфраструктури зафіксували значні пошкодження в будівлях та балконних рамах, а також пошкодження 116 вікон.
  • Порушення законів та звичаїв війни були зареєстровані прокуратурою Сумщини, яка веде розслідування щодо цієї події.

8 містян постраждало у Сумах через удар шахедом РФ по будинку

Про це повідомляє Сумська міська рада.

З восьми постраждалих у медичному закладі залишається двоє, решта — лікуються амбулаторно.

На місці поді працює понад 160 людей і 14 одиниць техніки.

За наявною інформацією, пошкоджено дев’ять будівель на вул. Сумської тероборони: сім багатоповерхівок та два нежитлові приміщення. Працівники департаменту інфраструктури зафіксували пошкодження 116 вікон і 118 балконних рам.

Суми після атаки РФ

Два будинки залишаються поки що без електрики, води та опалення. Подачу блакитного палива до одного з них відновили.

Росія атакувала Суми шахедами: є постраждалі

У Сумах 1 листопада о 19:40 пролунав вибух. Унаслідок влучання російського безпілотника у 9-поверхівку є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості, серед них вагітна, уточнили в міськраді.

Серед травмованих 2 жінки та 3 чоловіки, повідомили в прокуратурі Сумщини. Там відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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