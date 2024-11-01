У Сумах російський шахед поцілив у багатоповерхівку — є поранені

У Сумах 1 листопада о 19:40 пролунав вибух. Унаслідок влучання російського безпілотника у 9-типоверхівку є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.

Росія атакувала Суми шахедами: є постраждалі

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості, серед них вагітна, уточнили в міськраді.

Серед травмованих 2 жінки та 3 чоловіки, повідомили в прокуратурі Сумщини. Там відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Суми після атаки російського шахеда

Через удар 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки, повідомили в філії "Газмережі".

Росія вбила дитину у Сумах

Як повідомляє Сумська ОВА, 22 жовтня внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури.