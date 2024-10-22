РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина

Сумська ОВА
РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина
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Російська армія уночі 22 жовтня обстріляла дронами Суми. Внаслідок атаки троє людей, серед яких дитина, загинули.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла дронами Суми, призвівши до загибелі трьох людей, серед яких була дитина.
  • За атакою стояли російські безпілотники, які вразили житлові будинки.
  • Над Сумщиною вдалося збити 25 ворожих дронів, але наслідки атаки уточнюються.

Росія вбила дитину та 2 людей

Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.

У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.

Чергова атака на лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники та почалась евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге.

За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих — медична сестра.

Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини.

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