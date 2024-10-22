РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина

Російська армія уночі 22 жовтня обстріляла дронами Суми. Внаслідок атаки троє людей, серед яких дитина, загинули.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла дронами Суми, призвівши до загибелі трьох людей, серед яких була дитина.
- За атакою стояли російські безпілотники, які вразили житлові будинки.
- Над Сумщиною вдалося збити 25 ворожих дронів, але наслідки атаки уточнюються.
Росія вбила дитину та 2 людей
Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.
Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.
Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.
У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей
У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.
За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих — медична сестра.
Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-