РФ обстреляла дронами Сумы — погибли 3 человека, среди них ребенок

Российская армия в ночь на 22 октября обстреляла дронами Сумы. В результате атаки три человека, среди которых ребенок, погибли.

Россия убила ребенка и 2 человека

Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.

В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.

Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз. Поделиться

По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.