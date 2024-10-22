РФ обстреляла дронами Сумы — погибли 3 человека, среди них ребенок

Российская армия в ночь на 22 октября обстреляла дронами Сумы. В результате атаки три человека, среди которых ребенок, погибли.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла дронами город Сумы, приведя к гибели трех человек, в том числе ребенка.
- Ранее атаки РФ на жилые дома, больницу и критическую инфраструктуру унесли жизни 9 человек и повлекли за собой пострадавших.
- Сумская ОВА сообщила о сбитых вражеских дронах, но противовоздушные бои продолжаются, угрожая мирному населению.
- Российские военные продолжают обстреливать Сумы, вызывая ужас и страх среди местных жителей.
Россия убила ребенка и 2 человека
Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.
Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.
В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек
В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.
По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.
Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека.
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