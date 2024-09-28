Атака РФ на Сумы ― возросло количество погибших

Согласно последним данным, по меньшей мере 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.
Главные тезисы
- Еще 11 жителей Сум получили ранения.
- Президент Украины призывает мир обратить внимание на агрессию России и отмечает, что только сила может принудить РФ остановить войну.
- Ночью и утром враг совершил новую атаку с использованием 77 средств воздушного нападения.
Жертв российского террора в Сумах стало еще больше
Указано, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.
По словам украинского лидера, всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия.
Атака РФ на Украину 28 сентября. Что важно знать
Ночью и утром враг совершил новую атаку, использовав для этого 77 средств воздушного нападения: 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл; 73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.
Кроме того, указано, что один российский дрон полетел в направлении России, еще три — локационно потеряны на территории Украины.
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