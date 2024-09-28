Атака РФ на Сумы ― возросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Сумы ― возросло количество погибших

Владимир Зеленский
Жертв российского террора в Сумах стало еще больше
Read in English
Читати українською

Согласно последним данным, по меньшей мере 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.

Главные тезисы

  • Еще 11 жителей Сум получили ранения.
  • Президент Украины призывает мир обратить внимание на агрессию России и отмечает, что только сила может принудить РФ остановить войну.
  • Ночью и утром враг совершил новую атаку с использованием 77 средств воздушного нападения.

Жертв российского террора в Сумах стало еще больше

Указано, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.

Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Пока известно о 8 погибших… Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

По словам украинского лидера, всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия.

Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу — это единственный правильный путь. Благодарю всех, кто помогает нам на этом пути.

Атака РФ на Украину 28 сентября. Что важно знать

Ночью и утром враг совершил новую атаку, использовав для этого 77 средств воздушного нападения: 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл; 73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях , — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что один российский дрон полетел в направлении России, еще три — локационно потеряны на территории Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия может атаковать США. О чем американская разведка предупредила Байдена
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия дважды атаковала больницу в Сумах — есть погибшие
Сумская ОВА
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Возможно неожиданное решение. Как будет развиваться ситуация вокруг Угледара
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?