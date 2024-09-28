Атака РФ на Сумы ― возросло количество погибших

Согласно последним данным, по меньшей мере 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.

Жертв российского террора в Сумах стало еще больше

Указано, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.

Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Пока известно о 8 погибших… Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

По словам украинского лидера, всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия.

Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу — это единственный правильный путь. Благодарю всех, кто помогает нам на этом пути. Поделиться

Атака РФ на Украину 28 сентября. Что важно знать

Ночью и утром враг совершил новую атаку, использовав для этого 77 средств воздушного нападения: 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл; 73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях , — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что один российский дрон полетел в направлении России, еще три — локационно потеряны на территории Украины.