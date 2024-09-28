Атака РФ на Суми ― зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Суми ― зросла кількість загиблих

Володимир Зеленський
Суми

Згідно з останніми даними, щонайменше 8 людей загинули внаслідок ударів Росії по по одній із лікарень міста Суми.

Головні тези:

  • Ще 11 мешканців Сум отримали поранення.
  • Президент України закликає світ звернути увагу на агресію Росії та відзначає, що лише сила може примусити РФ до миру.
  • Уночі та вранці ворог здійснив нову атаку з використанням 77 засобів повітряного нападу.

Жертв російського терору у Сумах стало ще більше

Окрім того, наголошується, що ще одинадцятеро людей поранено, загалом з лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.

Суми. Росія вдарила “шахедами” по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих… Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

За словами українського лідера, усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія.

Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу — тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху.

Атака РФ на Україну 28 вересня. Що важливо знати

Уночі та вранці ворог здійснив нову атаку, використавши для цього 77 засобів повітряного нападу: 2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл; 73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що один російський дрон полетів у напрямку Росії, ще три — локаційно втрачено на території України.

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