Атака РФ на Суми ― зросла кількість загиблих

Згідно з останніми даними, щонайменше 8 людей загинули внаслідок ударів Росії по по одній із лікарень міста Суми.
Головні тези:
- Ще 11 мешканців Сум отримали поранення.
- Президент України закликає світ звернути увагу на агресію Росії та відзначає, що лише сила може примусити РФ до миру.
- Уночі та вранці ворог здійснив нову атаку з використанням 77 засобів повітряного нападу.
Жертв російського терору у Сумах стало ще більше
Окрім того, наголошується, що ще одинадцятеро людей поранено, загалом з лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.
За словами українського лідера, усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія.
Атака РФ на Україну 28 вересня. Що важливо знати
Уночі та вранці ворог здійснив нову атаку, використавши для цього 77 засобів повітряного нападу: 2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл; 73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.
Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Окрім того, вказано, що один російський дрон полетів у напрямку Росії, ще три — локаційно втрачено на території України.
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