Росія двічі атакувала лікарню у Сумах ― є загиблі

Уранці 28 вересня армія РФ двічі завдала удару по закладу охорони здоров’я у Сумах, використавши дрони типу "Шахед". Згідно з останніми даними, загинули шестеро людей.
Головні тези:
- Російські війська двічі атакували лікарню в Сумах, використовуючи дрони типу “Шахед”.
- Це призвело до загибелі щонайменше шістьох людей.
- Місцева влада та правоохоронні органи вжили заходів для надання допомоги під час трагедії у Сумах.
Атака РФ на Суму — що відомо
Місцева влада одразу заявила про те, що у місті є постраждалі.
Згодом Сумська ОВА заявила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.
Російські загарбники спрямували БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Окрім того, окупанти скинули КАБ на Сумську область.
Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що у Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу.
Станом на 10:00 відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще один поліцейський зазнав поранень.
Атака РФ на Україну 28 вересня — перші подробиці
Було зафіксовано та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу армії РФ:
2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл;
73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.
До повітряного бою були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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