Росія двічі атакувала лікарню у Сумах ― є загиблі

Жахлива трагедія сьогодні у Сумах. Вперше за рік є загиблі і поранені в обласному центрі!.. Є біль через загибель людей (за життя важко поранених борються лікарі), жаль і люта злість! Злість на ворога, але з ними давно все зрозуміло! Але ще є один вид злості! Злість через те що цієї трагедії треба і можна було уникнути! Чому не було оголошено тривогу якщо було відомо що ці шахеди летять у бік Сум як тільки їх помітили на межі Сумського району і ще багато таких "чому?"! — обурюється глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.