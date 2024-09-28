Росія двічі атакувала лікарню у Сумах ― є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія двічі атакувала лікарню у Сумах ― є загиблі

Сумська ОВА
Атака РФ на Суму - що відомо

Уранці 28 вересня армія РФ двічі завдала удару по закладу охорони здоров’я у Сумах, використавши дрони типу "Шахед". Згідно з останніми даними, загинули шестеро людей.

Головні тези:

  • Російські війська двічі атакували лікарню в Сумах, використовуючи дрони типу “Шахед”.
  • Це призвело до загибелі щонайменше шістьох людей.
  • Місцева влада та правоохоронні органи вжили заходів для надання допомоги під час трагедії у Сумах.

Атака РФ на Суму — що відомо

Місцева влада одразу заявила про те, що у місті є постраждалі.

Згодом Сумська ОВА заявила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.

Російські загарбники спрямували БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор. Окрім того, окупанти скинули КАБ на Сумську область.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що у Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову вдарив, — йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще один поліцейський зазнав поранень.

Жахлива трагедія сьогодні у Сумах. Вперше за рік є загиблі і поранені в обласному центрі!.. Є біль через загибель людей (за життя важко поранених борються лікарі), жаль і люта злість! Злість на ворога, але з ними давно все зрозуміло! Але ще є один вид злості! Злість через те що цієї трагедії треба і можна було уникнути! Чому не було оголошено тривогу якщо було відомо що ці шахеди летять у бік Сум як тільки їх помітили на межі Сумського району і ще багато таких "чому?"! — обурюється глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Атака РФ на Україну 28 вересня — перші подробиці

Було зафіксовано та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу армії РФ:

  • 2 балістичні ракети “Іскандер-М” із окупованого Криму;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл;

  • 73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ., мис Чауда — Крим.

До повітряного бою були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, — йдеться в повідомленні.

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