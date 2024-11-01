В Сумах российский шахед попал в многоэтажку — есть раненые

В Сумах 1 ноября в 19:40 раздался взрыв. В результате попадания российского беспилотника в 9-ти этажку есть разрушение и повреждение. Известно о 5 травмированных.
Главные тезисы
- Российский беспилотник попал в 9-этажный дом в Сумах, что привело к разрушениям и ранениям 5 человек, включая беременную женщину.
- Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов войны в связи с атакой на Сумы.
- В результате атаки российского шахеда 173 потребителя в Сумах остались без газа из-за повреждения газопровода.
Россия атаковала Сумы шахедами: есть пострадавшие
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.
Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждений средней тяжести, среди них беременный, уточнили в горсовете.
Среди травмированных 2 женщины и 3 мужчины, сообщили в прокуратуре Сумщины. Там было открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Из-за удара 173 потребителя в Сумах остались без газа. Это два многоквартирных дома, сообщили в филиале "Газсети".
Россия убила ребенка в Сумах
Как сообщает Сумская ОВА, 22 октября в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.
Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.
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