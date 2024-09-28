Удар РФ по лікарні в Сумах. Кількість загиблих та постраждалих збільшилася

28 вересня російська армія вдарила по медичному закладу в Сумах. Наразі відомо, що вже 10 людей загинули від ворожого удару.

У Сумах загинуло 10 людей від атаки російського дрона

Станом на 20:00, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей. Поширити

За даними Сумської ОВА, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини:

15 осіб госпіталізовано, з них 5 перебувають у важкому стані.

7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів

У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.

Лікарня в Сумах

Чергова атака на лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники та почалась евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге. Поширити

За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих — медична сестра.