Удар РФ по лікарні в Сумах. Кількість загиблих та постраждалих збільшилася

28 вересня російська армія вдарила по медичному закладу в Сумах. Наразі відомо, що вже 10 людей загинули від ворожого удару.
Головні тези:
- Унаслідок ворожого удару дрона по місту Суми загинуло 10 людей, а 22 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ударом, були евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.
- Рятувально-пошукові роботи завершено, вдалось евакуювати 122 людини.
У Сумах загинуло 10 людей від атаки російського дрона
За даними Сумської ОВА, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини:
15 осіб госпіталізовано, з них 5 перебувають у важкому стані.
7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.
Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів
У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей
У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.
За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих — медична сестра.
Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини.
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