У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару РФ

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.

У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей

Чергова атака на лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники та почалась евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге. Поширити

За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих - медична сестра.

Крім того, внаслідок російської атаки постраждали 19 людей.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що завершили рятувально-пошукові роботи на місці подвійного російського удару російських БПЛА по лікарні.

Рятувальники евакуювали у безпечне місце людей, які перебували у медичному закладі, та проводили гасіння, коли отримали інформацію про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти.

Лікарня в Сумах після удару РФ

Цього разу вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння. На місці залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини. Поширити

Жертв удару РФ в Сумах стало більше

Щонайменше 8 людей загинули внаслідок ударів Росії по одній із лікарень міста Суми.

Окрім того, наголошується, що ще одинадцятеро людей поранено, загалом з лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.