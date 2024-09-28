У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару РФ

Суми
Read in English
Джерело:  МОЗ України

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.

Головні тези:

  • 9 людей загинуло та 19 постраждали внаслідок удару РФ по лікарні в місті Суми.
  • Рятувально-пошукові роботи були успішно завершені, евакуйовано 122 людини та ліквідовано осередки горіння в житлових будинках.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття та заявив про максимальні зусилля для надання допомоги постраждалим від удару РФ.
  • Удар російських БПЛА по лікарні був частиною нападу на цивільні об'єкти в Сумах, тривають рятувальні операції та ліквідація наслідків трагедії.

У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей

Чергова атака на лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники та почалась евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге.

За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих - медична сестра.

Крім того, внаслідок російської атаки постраждали 19 людей.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що завершили рятувально-пошукові роботи на місці подвійного російського удару російських БПЛА по лікарні.

Рятувальники евакуювали у безпечне місце людей, які перебували у медичному закладі, та проводили гасіння, коли отримали інформацію про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти.

Лікарня в Сумах після удару РФ

Цього разу вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння. На місці залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини.

Жертв удару РФ в Сумах стало більше

Щонайменше 8 людей загинули внаслідок ударів Росії по одній із лікарень міста Суми.

Окрім того, наголошується, що ще одинадцятеро людей поранено, загалом з лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.

Суми. Росія вдарила “шахедами” по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих… Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу, - заявив президент України Володиир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ масовано атакувала "шахедами" Суми — у місті перебої зі світлом та водою
Сумська ОВА
РФ масовано атакувала "шахедами" Суми — у місті перебої зі світлом та водою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія двічі атакувала лікарню у Сумах ― є загиблі
Сумська ОВА
Атака РФ на Суму - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Суми ― зросла кількість загиблих
Володимир Зеленський
Суми

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?