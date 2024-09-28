У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару РФ

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по лікарні вранці 28 вересня загинула також медична сестра. Кількість постраждалих зросла до 19, втратили життя 9 осіб.
Головні тези:
- 9 людей загинуло та 19 постраждали внаслідок удару РФ по лікарні в місті Суми.
- Рятувально-пошукові роботи були успішно завершені, евакуйовано 122 людини та ліквідовано осередки горіння в житлових будинках.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття та заявив про максимальні зусилля для надання допомоги постраждалим від удару РФ.
- Удар російських БПЛА по лікарні був частиною нападу на цивільні об'єкти в Сумах, тривають рятувальні операції та ліквідація наслідків трагедії.
У Сумах через російський удар по лікарні постраждало 19 людей
За інформацією МОЗ, станом на 13:00 серед дев'яти загиблих - медична сестра.
Крім того, внаслідок російської атаки постраждали 19 людей.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що завершили рятувально-пошукові роботи на місці подвійного російського удару російських БПЛА по лікарні.
Рятувальники евакуювали у безпечне місце людей, які перебували у медичному закладі, та проводили гасіння, коли отримали інформацію про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти.
Цього разу вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння. На місці залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
Жертв удару РФ в Сумах стало більше
Щонайменше 8 людей загинули внаслідок ударів Росії по одній із лікарень міста Суми.
Окрім того, наголошується, що ще одинадцятеро людей поранено, загалом з лікарні евакуйовано 113 пацієнтів.
Суми. Росія вдарила “шахедами” по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих… Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу, - заявив президент України Володиир Зеленський.
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