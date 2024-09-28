В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ

Больница
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Источник:  МОЗ Украины

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.

Главные тезисы

  • Российские беспилотники совершили удар по больнице в городе Сумы, погибли 9 человек.
  • Число пострадавших возросло до 19 человек, проведены спасательные операции и эвакуация пострадавших.
  • Президент Украины заявил о максимальных усилиях по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара РФ.
  • Сотрудники спасательных служб провели успешную эвакуацию, ликвидировав очаги горения в жилых домах в Сумах.

В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек

Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз.

По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.

Кроме того, в результате российской атаки пострадали 19 человек.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершили спасательно-розыскные работы на месте двойного российского удара российских БПЛА по больнице.

Спасатели эвакуировали в безопасное место находившихся в медицинском учреждении людей и проводили тушение, когда получили информацию об угрозе повторного удара. Сотрудники ГСЧС успели отойти.

Больница в Сумах после удара РФ

На этот раз враждебное попадание было рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами. Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения. На месте привлекалась специальная техника для высотных работ.

Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека.

Жертв удара РФ в Сумах стало больше

По меньшей мере, 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.

Кроме того, отмечается, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.

Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Пока известно о 8 погибших… Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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