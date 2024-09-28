В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.
Главные тезисы
- Российские беспилотники совершили удар по больнице в городе Сумы, погибли 9 человек.
- Число пострадавших возросло до 19 человек, проведены спасательные операции и эвакуация пострадавших.
- Президент Украины заявил о максимальных усилиях по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара РФ.
- Сотрудники спасательных служб провели успешную эвакуацию, ликвидировав очаги горения в жилых домах в Сумах.
В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек
По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.
Кроме того, в результате российской атаки пострадали 19 человек.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершили спасательно-розыскные работы на месте двойного российского удара российских БПЛА по больнице.
Спасатели эвакуировали в безопасное место находившихся в медицинском учреждении людей и проводили тушение, когда получили информацию об угрозе повторного удара. Сотрудники ГСЧС успели отойти.
На этот раз враждебное попадание было рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами. Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения. На месте привлекалась специальная техника для высотных работ.
Жертв удара РФ в Сумах стало больше
По меньшей мере, 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.
Кроме того, отмечается, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.
Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Пока известно о 8 погибших… Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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