В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.

В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек

Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз. Поделиться

По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.

Кроме того, в результате российской атаки пострадали 19 человек.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершили спасательно-розыскные работы на месте двойного российского удара российских БПЛА по больнице.

Спасатели эвакуировали в безопасное место находившихся в медицинском учреждении людей и проводили тушение, когда получили информацию об угрозе повторного удара. Сотрудники ГСЧС успели отойти.

Больница в Сумах после удара РФ

На этот раз враждебное попадание было рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами. Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения. На месте привлекалась специальная техника для высотных работ.

Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека. Поделиться

Жертв удара РФ в Сумах стало больше

По меньшей мере, 8 человек погибли в результате ударов России по одной из больниц города Сумы.

Кроме того, отмечается, что еще одиннадцать человек ранены, в общей сложности из больницы эвакуированы 113 пациентов.