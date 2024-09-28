Удар РФ по больнице в Сумах. Число погибших и пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по больнице в Сумах. Число погибших и пострадавших увеличилось

Сумская ОВА
Сумы
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28 сентября российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумах. Пока известно, что уже 10 человек погибли от вражеского удара.

Главные тезисы

  • В результате удара российской армии по больнице в Сумах погибли 10 человек, а 22 человека получили ранения разной степени тяжести.
  • Все пациенты больницы были эвакуированы для получения необходимой медицинской помощи в других учреждениях.
  • Очередное нападение на больницу в Сумах требует неотложных мер помощи пострадавшим, в том числе эвакуации людей из зоны бедствия.

В Сумах погибли 10 человек от атаки российского дрона

По состоянию на 20:00, 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек.

По данным Сумской ОВА, ранения разной степени тяжести получили 22 человека:

  • 15 человек госпитализированы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.

  • 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов

В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.

Больница в Сумах

Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз.

По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.

Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека.

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