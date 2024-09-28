Удар РФ по больнице в Сумах. Число погибших и пострадавших увеличилось

28 сентября российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумах. Пока известно, что уже 10 человек погибли от вражеского удара.

В Сумах погибли 10 человек от атаки российского дрона

По состоянию на 20:00, 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек. Поделиться

По данным Сумской ОВА, ранения разной степени тяжести получили 22 человека:

15 человек госпитализированы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.

7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов

В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек

В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.

Больница в Сумах

Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз. Поделиться

По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.