Удар РФ по больнице в Сумах. Число погибших и пострадавших увеличилось

28 сентября российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумах. Пока известно, что уже 10 человек погибли от вражеского удара.
Главные тезисы
- В результате удара российской армии по больнице в Сумах погибли 10 человек, а 22 человека получили ранения разной степени тяжести.
- Все пациенты больницы были эвакуированы для получения необходимой медицинской помощи в других учреждениях.
- Очередное нападение на больницу в Сумах требует неотложных мер помощи пострадавшим, в том числе эвакуации людей из зоны бедствия.
В Сумах погибли 10 человек от атаки российского дрона
По данным Сумской ОВА, ранения разной степени тяжести получили 22 человека:
15 человек госпитализированы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.
7 пострадавших получают амбулаторное лечение.
Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов
В Сумах из-за российского удара по больнице пострадали 19 человек
В Сумах в результате удара российских беспилотников по больнице утром 28 сентября погибла также медсестра. Число пострадавших возросло до 19, потеряли жизнь 9 человек.
По информации Минздрава, по состоянию на 13:00 среди девяти погибших — медицинская сестра.
Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека.
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