Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество пострадавших возросло

В Сумах выросло до восьми количество пострадавших от российского удара шахедом по многоэтажке вечером 1 ноября.
Главные тезисы
- В результате удара РФ по многоэтажке в Сумах пострадали 8 человек, пять из которых получили травмы средней тяжести.
- Прокуратура Сумщины начала расследование нарушений законов и обычаев войны, связанных с ударом России по многоэтажке.
- На месте происшествия работает более 160 человек и 14 единиц техники для ликвидации последствий удара.
8 горожан пострадали в Сумах из-за удара шахедом РФ по многоэтажке
Об этом сообщает Сумской городской совет.
На месте происшествия работает более 160 человек и 14 единиц техники.
По имеющейся информации, повреждены девять зданий на ул. Сумской терробороны: семь многоэтажек и два нежилых помещения. Сотрудники департамента инфраструктуры зафиксировали повреждения 116 окон и 118 балконных рам.
Два дома остаются пока без электричества, воды и отопления. Подачу голубого топлива в один из них возобновили.
Россия атаковала Сумы шахедами: есть пострадавшие
В Сумах 1 ноября в 19:40 раздался взрыв. В результате попадания российского беспилотника в 9-этажку есть разрушение и повреждение. Известно о 5 травмированных.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.
Среди травмированных 2 женщины и 3 мужчины, сообщили в прокуратуре Сумщины. Там было открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
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