Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество пострадавших возросло

В Сумах выросло до восьми количество пострадавших от российского удара шахедом по многоэтажке вечером 1 ноября.

8 горожан пострадали в Сумах из-за удара шахедом РФ по многоэтажке

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Из восьми пострадавших в медицинском учреждении остается двое, остальные лечатся амбулаторно. Поделиться

На месте происшествия работает более 160 человек и 14 единиц техники.

По имеющейся информации, повреждены девять зданий на ул. Сумской терробороны: семь многоэтажек и два нежилых помещения. Сотрудники департамента инфраструктуры зафиксировали повреждения 116 окон и 118 балконных рам.

Сумы после атаки РФ

Два дома остаются пока без электричества, воды и отопления. Подачу голубого топлива в один из них возобновили.

Россия атаковала Сумы шахедами: есть пострадавшие

В Сумах 1 ноября в 19:40 раздался взрыв. В результате попадания российского беспилотника в 9-этажку есть разрушение и повреждение. Известно о 5 травмированных.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждений средней тяжести, среди них беременный, уточнили в горсовете. Поделиться

Среди травмированных 2 женщины и 3 мужчины, сообщили в прокуратуре Сумщины. Там было открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.