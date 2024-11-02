Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество пострадавших возросло

Сумская ОВА
Сумы
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В Сумах выросло до восьми количество пострадавших от российского удара шахедом по многоэтажке вечером 1 ноября.

Главные тезисы

  • В результате удара РФ по многоэтажке в Сумах пострадали 8 человек, пять из которых получили травмы средней тяжести.
  • Прокуратура Сумщины начала расследование нарушений законов и обычаев войны, связанных с ударом России по многоэтажке.
  • На месте происшествия работает более 160 человек и 14 единиц техники для ликвидации последствий удара.

8 горожан пострадали в Сумах из-за удара шахедом РФ по многоэтажке

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Из восьми пострадавших в медицинском учреждении остается двое, остальные лечатся амбулаторно.

На месте происшествия работает более 160 человек и 14 единиц техники.

По имеющейся информации, повреждены девять зданий на ул. Сумской терробороны: семь многоэтажек и два нежилых помещения. Сотрудники департамента инфраструктуры зафиксировали повреждения 116 окон и 118 балконных рам.

Сумы после атаки РФ

Два дома остаются пока без электричества, воды и отопления. Подачу голубого топлива в один из них возобновили.

Россия атаковала Сумы шахедами: есть пострадавшие

В Сумах 1 ноября в 19:40 раздался взрыв. В результате попадания российского беспилотника в 9-этажку есть разрушение и повреждение. Известно о 5 травмированных.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждений средней тяжести, среди них беременный, уточнили в горсовете.

Среди травмированных 2 женщины и 3 мужчины, сообщили в прокуратуре Сумщины. Там было открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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