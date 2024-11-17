Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах — є загиблі та поранені

Володимир Зеленський
ДСНС

Уночі 17 листопада російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. За попередніми даними, щонайменше 8 людей загинули, близько 49 постраждали.

Головні тези:

  • Багатоповерховий будинок став новою мішенню російського терору.
  • На новий воєнний злочин РФ одразу відреагував президент України Володимир Зеленський.
  • За попередніми даними, загинули щонайменше 8 людей, а кількість поранених уточнюється.

Атака Росії на Суми — перші подробиці

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

На посилення російського терору проти мирних українців також відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Росіяни продовжують вбивати цивільних. Після удару по багатоповерхівці в Сумах є загиблі. Серед них — дитина, — написав він.

За словами очільника ОПУ, загарбників може зупинити лише сила та знищення їхніх можливостей продовжувати терор.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.

Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.

Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби.Тим, кому немає, де переночувати, громада готова надати тимчасові помешкання. В разі потреби необхідно звернутись до штабу, який працює в дитсадку № 9 — там проконсультують з цього питання та організують підвезення до місця ночівлі, — йдеться в повідомленні.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар офіційно підтвердив, що у багатоквартирному житловому будинку багато поранених, великі пошкодження.

На жаль, дуже великі пошкодження в багатоквартирному житловому будинку, багато людей поранено, вікон зруйновано. В центр двору прилетіло. Всі будинки навколо без вікон. Зараз ДСНС і працівники поліції проводять евакуацію постраждалих людей, — сказав він.

Згідно з останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 8 осіб, 49 постраждали. Наразі інформація уточнюється.

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