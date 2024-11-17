Росія вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах — є загиблі та поранені

Уночі 17 листопада російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. За попередніми даними, щонайменше 8 людей загинули, близько 49 постраждали.
Головні тези:
- Багатоповерховий будинок став новою мішенню російського терору.
- На новий воєнний злочин РФ одразу відреагував президент України Володимир Зеленський.
- За попередніми даними, загинули щонайменше 8 людей, а кількість поранених уточнюється.
Атака Росії на Суми — перші подробиці
Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.
На посилення російського терору проти мирних українців також відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
За словами очільника ОПУ, загарбників може зупинити лише сила та знищення їхніх можливостей продовжувати терор.
Як повідомляє Сумська ОВА, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.
Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.
В.о. міського голови Сум Артем Кобзар офіційно підтвердив, що у багатоквартирному житловому будинку багато поранених, великі пошкодження.
Згідно з останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 8 осіб, 49 постраждали. Наразі інформація уточнюється.
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