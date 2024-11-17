Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах — есть погибшие и раненые

Владимир Зеленский
пожар
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Ночью 17 ноября российские захватчики ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. По предварительным данным, по меньшей мере 8 человека погибли, 49 пострадали.

Главные тезисы

  • Многоэтажное здание стало новой мишенью российского террора.
  • На новое военное преступление РФ сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
  • По предварительным данным, погибли по меньшей мере 8 человека, а количество раненых уточняется.

Атака России на Сумы — все подробности

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.

На усиление российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россияне продолжают убивать гражданских. После удара по многоэтажке в Сумах есть погибшие. Среди них — ребенок, — написал он.

По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.

Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.

Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.

Есть пострадавшие, которым оказывается помощь. Работают все необходимые службы. Тем, кому нет, где переночевать, община готова предоставить временные помещения. При необходимости необходимо обратиться в штаб, который работает в детском саду № 9 — там проконсультируют по этому вопросу и организуют подвоз к месту ночевки, — сказано в сообщении.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь официально подтвердил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.

К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, много людей ранены, в центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон.

Согласно последним данным, в результате удара погибли по меньшей мере 8 человека, 49 пострадали. Сейчас информация уточняется.

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