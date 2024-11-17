Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах — есть погибшие и раненые

Ночью 17 ноября российские захватчики ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. По предварительным данным, по меньшей мере 8 человека погибли, 49 пострадали.
Главные тезисы
- Многоэтажное здание стало новой мишенью российского террора.
- На новое военное преступление РФ сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
- По предварительным данным, погибли по меньшей мере 8 человека, а количество раненых уточняется.
Атака России на Сумы — все подробности
Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.
На усиление российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.
Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.
Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.
И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь официально подтвердил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.
Согласно последним данным, в результате удара погибли по меньшей мере 8 человека, 49 пострадали. Сейчас информация уточняется.
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