Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах — есть погибшие и раненые

Ночью 17 ноября российские захватчики ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. По предварительным данным, по меньшей мере 8 человека погибли, 49 пострадали.

Атака России на Сумы — все подробности

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.

На усиление российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россияне продолжают убивать гражданских. После удара по многоэтажке в Сумах есть погибшие. Среди них — ребенок, — написал он. Поделиться

По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.

Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.

Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.

Есть пострадавшие, которым оказывается помощь. Работают все необходимые службы. Тем, кому нет, где переночевать, община готова предоставить временные помещения. При необходимости необходимо обратиться в штаб, который работает в детском саду № 9 — там проконсультируют по этому вопросу и организуют подвоз к месту ночевки, — сказано в сообщении. Поделиться

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь официально подтвердил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.

К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, много людей ранены, в центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон. Поделиться

Согласно последним данным, в результате удара погибли по меньшей мере 8 человека, 49 пострадали. Сейчас информация уточняется.