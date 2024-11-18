Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших выросло

Ночью 17 ноября российские военные ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. Пока известно об 11 погибших, среди них дети.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар по Сумам привел к гибели 11 человек, включая детей.
- Президент Украины призывает международное сообщество наказать РФ за нападение на невинных мирных жителей.
- Суммы, пострадавшие от ракетного удара, нуждаются в помощи и поддержке со стороны общественных организаций.
- Необходимо незамедлительно принять всех меры для предотвращения подобных трагедий и прекращения насилия против мирного населения.
- Сумская областная администрация оказывает помощь пострадавшим и предоставляет временные жилье для тех, кто остался без крова.
В Сумах количество погибших возросло до 11
Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.
Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах
Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невинных людей.
На ужесточение российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.
Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.
Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.
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