Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших выросло

Ночью 17 ноября российские военные ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. Пока известно об 11 погибших, среди них дети.

В Сумах количество погибших возросло до 11

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невинных людей.

На ужесточение российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россияне продолжают убивать гражданских. После удара по многоэтажке в Сумах погибли. Среди них — ребенок, — написал он. Поделиться

По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.

Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.

Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.