Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших выросло

ДСНС Украины
Ракетный удар РФ по Сумам — количество погибших выросло
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Ночью 17 ноября российские военные ударили баллистической ракетой по многоквартирному жилому дому в Сумах. Пока известно об 11 погибших, среди них дети.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар по Сумам привел к гибели 11 человек, включая детей.
  • Президент Украины призывает международное сообщество наказать РФ за нападение на невинных мирных жителей.
  • Суммы, пострадавшие от ракетного удара, нуждаются в помощи и поддержке со стороны общественных организаций.
  • Необходимо незамедлительно принять всех меры для предотвращения подобных трагедий и прекращения насилия против мирного населения.
  • Сумская областная администрация оказывает помощь пострадавшим и предоставляет временные жилье для тех, кто остался без крова.

В Сумах количество погибших возросло до 11

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невинных людей.

На ужесточение российского террора против мирных украинцев также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Россияне продолжают убивать гражданских. После удара по многоэтажке в Сумах погибли. Среди них — ребенок, — написал он.

По словам главы ОПУ, захватчиков может остановить только сила и уничтожение их возможностей продолжать террор.

Как сообщает Сумская ОВА, в 20.37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы.

Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.

Есть пострадавшие, которым оказывается помощь. Работают все необходимые службы. Тем, кому нет, где переночевать, община готова предоставить временные помещения. При необходимости необходимо обратиться в штаб, который работает в детском саду № 9 — там проконсультируют по этому вопросу и организуют подвоз к месту ночевки, — говорится в сообщении.

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