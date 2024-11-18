Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших стремительно возросло

О последствиях российского удара по Одессе 18 ноября сообщил по состоянию на 21.30 начальник Одесской ОВА Олег Кипер. В настоящее время 55 раненых горожан, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в Одессе резко возросло после ракетного удара со стороны РФ.
- В результате атаки пострадали 55 человек, включая 4 детей, и зафиксировано 10 погибших.
- Коммунальные службы активно оказывают помощь пострадавшим, восстанавливают разрушенную инфраструктуру.
- Одесса объявила день траура 19 ноября в связи с трагедией.
В Одессе ранены 55 человек в результате российского ракетного удара
Электроснабжение возобновилось в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновили подачу централизованного водо- и теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами.
В департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации проинформировали, что на вечер 18 ноября на месте попадания продолжают работать бригады скорой помощи, организован экстренный маршрут пациента.
Ракетный обстрел Россией Одессы — что известно
18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.
Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистических ракет в направлении Одессы.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
Сейчас уже известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка, и о 10 погибших.
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