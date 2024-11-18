Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших стремительно возросло

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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О последствиях российского удара по Одессе 18 ноября сообщил по состоянию на 21.30 начальник Одесской ОВА Олег Кипер. В настоящее время 55 раненых горожан, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в Одессе резко возросло после ракетного удара со стороны РФ.
  • В результате атаки пострадали 55 человек, включая 4 детей, и зафиксировано 10 погибших.
  • Коммунальные службы активно оказывают помощь пострадавшим, восстанавливают разрушенную инфраструктуру.
  • Одесса объявила день траура 19 ноября в связи с трагедией.

В Одессе ранены 55 человек в результате российского ракетного удара

Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи. Юристы на месте прорабатывают данные пострадавших, помогают заполнять документы по компенсации ущерба.

Электроснабжение возобновилось в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновили подачу централизованного водо- и теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами.

Одесса после ракетного удара РФ

В департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации проинформировали, что на вечер 18 ноября на месте попадания продолжают работать бригады скорой помощи, организован экстренный маршрут пациента.

19 ноября в Одессе объявлен траур в связи с гибелью людей в результате ракетного удара РФ, сообщил председатель ОВА Кипер.

Одесса после российского обстрела

Ракетный обстрел Россией Одессы — что известно

18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.

Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистических ракет в направлении Одессы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Сейчас уже известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка, и о 10 погибших.

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