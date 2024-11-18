Ракетный удар РФ по Одессе — увеличилось количество погибших и пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Одессе — увеличилось количество погибших и пострадавших

МВД Украины
Ракетный удар РФ по Одессе — увеличилось количество погибших и пострадавших
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В Одессе продолжает расти количество раненых и жертв в результате атаки РФ 18 ноября. В настоящее время известно о раненых 39 человек и еще 10 погибших.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по Одессе увеличилось количество погибших и пострадавших, среди которых дети и правоохранители.
  • Атака привела к гибели 10 человек, включая медиков, полицейских и обычных граждан, и ранению 39 человек, в том числе детей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Одессе явным стремлением России продолжать войну, игнорируя жертвы среди мирного населения.
  • Инцидент в Одессе стал очередным сигналом о настоящих намерениях России и нуждается в широком международном осуждении и реакции.

В Одессе количество жертв возросло уже до 10 человек

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также, по данным главы ОВА, в больницах находятся 30 взрослых, из них трое — в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, среди 39 раненых 4 детей и 14 правоохранителей.

Фото — ГСЧС Украины

Что касается погибших, то в результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 10 человек в их числе медики, полицейские, обычные гражданские люди.

В настоящее время известно о 10 погибших — 7 полицейских (следователи и работник конвойной службы полиции), медик и 2 местных жителя, — отметили в МВД.

Обновлено.

Сейчас уже известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка.

Россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно баллистической ракетой «Искандер». Ударом повреждено общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.

Ракетный обстрел РФ Одессы — что известно

18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.

Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистических ракет в направлении Одессы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы «воздержании» от ударов. Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света от залов, где встречаются члены «Группы двадцати», до всех столиц мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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