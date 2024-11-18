Ракетный удар РФ по Одессе — увеличилось количество погибших и пострадавших

В Одессе продолжает расти количество раненых и жертв в результате атаки РФ 18 ноября. В настоящее время известно о раненых 39 человек и еще 10 погибших.

В Одессе количество жертв возросло уже до 10 человек

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также, по данным главы ОВА, в больницах находятся 30 взрослых, из них трое — в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, среди 39 раненых 4 детей и 14 правоохранителей.

Фото — ГСЧС Украины

Что касается погибших, то в результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 10 человек в их числе медики, полицейские, обычные гражданские люди.

В настоящее время известно о 10 погибших — 7 полицейских (следователи и работник конвойной службы полиции), медик и 2 местных жителя, — отметили в МВД. Поделиться

Обновлено.

Сейчас уже известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка.

Россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно баллистической ракетой «Искандер». Ударом повреждено общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили. Поделиться

Ракетный обстрел РФ Одессы — что известно

18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.

Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистических ракет в направлении Одессы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.