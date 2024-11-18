Ракетный удар РФ по Одессе — увеличилось количество погибших и пострадавших

В Одессе продолжает расти количество раненых и жертв в результате атаки РФ 18 ноября. В настоящее время известно о раненых 39 человек и еще 10 погибших.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Одессе увеличилось количество погибших и пострадавших, среди которых дети и правоохранители.
- Атака привела к гибели 10 человек, включая медиков, полицейских и обычных граждан, и ранению 39 человек, в том числе детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Одессе явным стремлением России продолжать войну, игнорируя жертвы среди мирного населения.
- Инцидент в Одессе стал очередным сигналом о настоящих намерениях России и нуждается в широком международном осуждении и реакции.
В Одессе количество жертв возросло уже до 10 человек
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Также, по данным главы ОВА, в больницах находятся 30 взрослых, из них трое — в крайне тяжелом состоянии.
По данным правоохранителей, среди 39 раненых 4 детей и 14 правоохранителей.
Что касается погибших, то в результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 10 человек в их числе медики, полицейские, обычные гражданские люди.
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Сейчас уже известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка.
Ракетный обстрел РФ Одессы — что известно
18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.
Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистических ракет в направлении Одессы.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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