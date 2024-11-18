Ракетний удар РФ по Одесі — зросла кількість загиблих та постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Одесі — зросла кількість загиблих та постраждалих

МВС України
Ракетний удар РФ по Одесі — зросла кількість загиблих та постраждалих
Read in English

В Одесі продовжує зростати кількість поранених та жертв внаслідок атаки РФ 18 листопада. Наразі відомо про поранених 39 людей та ще 10 загиблих.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі зросла кількість поранених і загиблих - 39 людей та 10 осіб відповідно.
  • Серед постраждалих є діти та працівники правоохоронних органів, зокрема 4 дитини та 14 правоохоронців.
  • Російський удар показує відсутність інтересу в мирних переговорах та прагнення до подальшого цілеспрямованого насильства.
  • Світова спільнота повинна відповідно реагувати на події в Одесі, сприяючи зупинці військових атак та захисту мирного населення.

В Одесі кількість жертв зросла вже до 10 осіб

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньому ступеню важкості шпиталізовані.

Також, за даними голови ОВА, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє — у вкрай важкому стані.

За даними правоохоронців, серед 39 поранених 4 дітей та 14 правоохоронців.

Фото — ДСНС України

Щодо загиблих, то внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинули 10 людей — серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

На цей час відомо про 10 загиблих — 7 поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик та 2 місцевих мешканців, — зазначили у МВС.

Оновлено.

Наразі вже відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару по Одесі, з них 4 дитини.

Росіяни посеред дня вдарили по житловому районі Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі.

Ракетний обстріл РФ Одеси — що відомо

18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.

Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.

Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла дронами Одесу — постраждало 2 людей, є пошкодження
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Армія РФ обстріляла дронами Одесу — постраждало 2 людей, є пошкодження
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Одещині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу РФ
Олег Кіпер / Одеська ОВА
На Одещині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Армія РФ атакувала ракетою Одесу — загинуло 8 людей, ще 18 постраждало

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?