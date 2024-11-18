Ракетний удар РФ по Одесі — зросла кількість загиблих та постраждалих

В Одесі продовжує зростати кількість поранених та жертв внаслідок атаки РФ 18 листопада. Наразі відомо про поранених 39 людей та ще 10 загиблих.
Головні тези:
- Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі зросла кількість поранених і загиблих - 39 людей та 10 осіб відповідно.
- Серед постраждалих є діти та працівники правоохоронних органів, зокрема 4 дитини та 14 правоохоронців.
- Російський удар показує відсутність інтересу в мирних переговорах та прагнення до подальшого цілеспрямованого насильства.
- Світова спільнота повинна відповідно реагувати на події в Одесі, сприяючи зупинці військових атак та захисту мирного населення.
В Одесі кількість жертв зросла вже до 10 осіб
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньому ступеню важкості шпиталізовані.
Також, за даними голови ОВА, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє — у вкрай важкому стані.
За даними правоохоронців, серед 39 поранених 4 дітей та 14 правоохоронців.
Щодо загиблих, то внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинули 10 людей — серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.
Оновлено.
Наразі вже відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару по Одесі, з них 4 дитини.
Ракетний обстріл РФ Одеси — що відомо
18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.
Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-