Ракетний удар РФ по Одесі — зросла кількість загиблих та постраждалих

В Одесі продовжує зростати кількість поранених та жертв внаслідок атаки РФ 18 листопада. Наразі відомо про поранених 39 людей та ще 10 загиблих.

В Одесі кількість жертв зросла вже до 10 осіб

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньому ступеню важкості шпиталізовані.

Також, за даними голови ОВА, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє — у вкрай важкому стані.

За даними правоохоронців, серед 39 поранених 4 дітей та 14 правоохоронців.

Фото — ДСНС України

Щодо загиблих, то внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинули 10 людей — серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

На цей час відомо про 10 загиблих — 7 поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик та 2 місцевих мешканців, — зазначили у МВС. Поширити

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Наразі вже відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару по Одесі, з них 4 дитини.

Росіяни посеред дня вдарили по житловому районі Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі. Поширити

Ракетний обстріл РФ Одеси — що відомо

18 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Одеси, прицільно атакувавши цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками.

Спершу було відомо про 8 загиблих, ще 18 отримали поранення. Повідомлення про вибух у місті з’явилися майже одразу після атаки. Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичних ракет у напрямку Одеси.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію, наголосивши, що удари по Одесі є черговим підтвердженням прагнення Росії продовжувати війну, попри численні жертви серед мирного населення.