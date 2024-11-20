Удар РФ по Одессе — число погибших выросло до 11 человек

Российская армия 18 ноября ударила по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Число погибших возросло до 11 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 11 человек.
- Президент Украины отметил, что атака России свидетельствует о стремлении продолжать войну.
- Город Одесса активно восстанавливает жизненно важную инфраструктуру после ракетных обстрелов.
- Украинские больницы и службы экстренной помощи предоставляют помощь пострадавшим в результате обстрела.
- Электроснабжение и централизованное водоснабжение восстановлены в части районов города, но еще есть проблемы с энергопоставками в некоторых районах.
В Одессе количество погибших возросло до 11 человек
Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, в городской больнице скончался мужчина.
Ракетный обстрел Россией Одессы — что известно
18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.
Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
Сейчас известно о 55 раненых горожанах, два человека остаются в крайне тяжелом состоянии.
Электроснабжение возобновилось в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновили подачу централизованного водо- и теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-