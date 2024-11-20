Удар РФ по Одессе — число погибших выросло до 11 человек

Российская армия 18 ноября ударила по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Число погибших возросло до 11 человек.

В Одессе количество погибших возросло до 11 человек

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, в городской больнице скончался мужчина.

Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми, - отметил мэр города. Поделиться

Ракетный обстрел Россией Одессы — что известно

18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, прицельно атаковав гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.

Сначала было известно о 8 погибших, еще 18 получили ранения. Сообщения о взрыве в городе появились почти сразу после атаки.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что удары по Одессе являются очередным подтверждением стремления России продолжать войну, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Сейчас известно о 55 раненых горожанах, два человека остаются в крайне тяжелом состоянии.

Электроснабжение возобновилось в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновили подачу централизованного водо- и теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены генераторами.