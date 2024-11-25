Армія РФ вдарила по центру Одеси. Є руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по центру Одеси. Є руйнування

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Наслідки атаки РФ по Одесі
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За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, злочинна армія РФ завдала удару по центру Одеси. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування. 

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по центру Одеси, спричинивши поранення  та значні руйнування.
  • Президент Зеленський наголосив на необхідності припинити удари Росії через тиск, санкції та рішучість у запобіганні наступних агресивних дій.
  • Цілодобова бойова робота українських захисників неба призвела до збиття півтори сотні ударних дронів та ракет проти областей України.
  • Необхідно прийняти ефективні заходи для заборони доступу окупантів до компонентів та зупинити подальші спроби агресії.
  • Спільними зусиллями та рішучими діями ми можемо захистити українське життя від російських агресорів.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по центру Одеси

Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі, — зазначив Кіпер.

Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.

Що відомо про руйнування внаслідок удару армії РФ по Одесі

Між тим президент Володимир Зеленський підкреслив, що до руйнувань в Одесі призвело падіння уламків російської ракети.

Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною, — підкреслив глава держави.

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