За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ обстріляла центр міста. Відомо про поранених та руйнування.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по Харкову

Терехов зазначив, що ворог здійснив удар по Київському району. Внаслідок цього щонайменше 10 людей отримали поранення. Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери, — зазначив Терехов. Поширити

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, п’ятьох людей було госпіталізовано.

Росіяни вдарили по дворах, навколо яких розташовані багатоповерхові будинки.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб. З них дев’ять людей було госпіталізовано.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харківщині

За інформацією Синєгубова, протягом 25 листопада злочинна армія РФ атакувала Куп’янськ, пошкодивши дах складського приміщення та дві автівки.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували позиції Сил оборони у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.