По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ обстреляла центр города. Известно о раненых и разрушениях.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ обстреляла центр Харькова.
- Украинские защитники отразили 11 вражеских атак и продолжают сопротивление на Харьковщине.
- Российские оккупанты атаковали не только Харьков, но и другие населенные пункты, нанося урон гражданской инфраструктуре.
- По информации мэра и руководителя Харьковской ОВА, количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 13 человек.
- Украинские защитники смогли отбить большинство вражеских атак, однако продолжаются бои на различных направлениях, включая Купянск и другие районы.
Что известно о последствиях атаки российских оккупантов по Харькову
Терехов отметил, что враг нанес удар по Киевскому району. В результате по меньшей мере 10 человек получили ранения. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пять человек были госпитализированы.
Россияне ударили по дворам, вокруг которых расположены многоэтажные дома.
Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 13 человек. Из них девять человек были госпитализированы.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине
По информации Синегубова, в течение 25 ноября преступная армия РФ атаковала Купянск, повредив крышу складского помещения и два автомобиля.
На Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанского.
На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.
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