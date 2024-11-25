По информации мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ обстреляла центр города. Известно о раненых и разрушениях.

Что известно о последствиях атаки российских оккупантов по Харькову

Терехов отметил, что враг нанес удар по Киевскому району. В результате по меньшей мере 10 человек получили ранения. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры, — отметил Терехов. Поделиться

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пять человек были госпитализированы.

Россияне ударили по дворам, вокруг которых расположены многоэтажные дома.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 13 человек. Из них девять человек были госпитализированы.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине

По информации Синегубова, в течение 25 ноября преступная армия РФ атаковала Купянск, повредив крышу складского помещения и два автомобиля.

На Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанского.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.