Россия бомбила КАБами Харьков — более 20 раненых, среди них младенец

В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.

Россия снова бомбила Харьков

Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома продолжают осмотр.

Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция, — проинформировал мэр города Игорь Терехов. Поделиться

Последствия атаки РФ на Харьков

Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.

Младенца трех месяцев и еще 13 пострадавших на Салтовке. Поделиться

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По состоянию на 5:40 количество пострадавших в результате удара российской управляемой авиабомбы по 12-этажке в Салтовском районе Харькова возросло до 25.

Что известно о последствиях новой атаки РФ по Харькову

По информации Синегубова, в результате атаки дрона РФ в ночь на 5 ноября повреждения получила многоэтажка в Шевченковском районе Харькова, пострадала женщина, которая прямо на месте получила медицинскую помощь.

По информации мэра Игоря Терехова, на втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили.

Он отметил, что по предварительной информации, атака российских военных преступников была совершена с помощью дрона типа Shahed.