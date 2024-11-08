Россия бомбила КАБами Харьков — более 20 раненых, среди них младенец

В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.
Главные тезисы
- Российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, что привело к ранениям более 20 человек, включая младенца.
- Нанесенные удары повредили гражданскую инфраструктуру города, включая административные и жилые здания, что усугубило напряженную обстановку в регионе.
- Пострадавших в результате удара бомбы на жилой многоэтажке в Харькове стало уже 25 человек.
- Напряженная ситуация в Харькове обусловлена постоянными атаками со стороны российских войск и разрушением жилых массивов и инфраструктуры города.
Россия снова бомбила Харьков
Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома продолжают осмотр.
Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.
Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По состоянию на 5:40 количество пострадавших в результате удара российской управляемой авиабомбы по 12-этажке в Салтовском районе Харькова возросло до 25.
Что известно о последствиях новой атаки РФ по Харькову
По информации Синегубова, в результате атаки дрона РФ в ночь на 5 ноября повреждения получила многоэтажка в Шевченковском районе Харькова, пострадала женщина, которая прямо на месте получила медицинскую помощь.
По информации мэра Игоря Терехова, на втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили.
Он отметил, что по предварительной информации, атака российских военных преступников была совершена с помощью дрона типа Shahed.
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