Россия бомбила КАБами Харьков — более 20 раненых, среди них младенец
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бомбила КАБами Харьков — более 20 раненых, среди них младенец

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.

Главные тезисы

  • Российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, что привело к ранениям более 20 человек, включая младенца.
  • Нанесенные удары повредили гражданскую инфраструктуру города, включая административные и жилые здания, что усугубило напряженную обстановку в регионе.
  • Пострадавших в результате удара бомбы на жилой многоэтажке в Харькове стало уже 25 человек.
  • Напряженная ситуация в Харькове обусловлена постоянными атаками со стороны российских войск и разрушением жилых массивов и инфраструктуры города.

Россия снова бомбила Харьков

Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома продолжают осмотр.

Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция, — проинформировал мэр города Игорь Терехов.

Последствия атаки РФ на Харьков

Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.

Младенца трех месяцев и еще 13 пострадавших на Салтовке.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По состоянию на 5:40 количество пострадавших в результате удара российской управляемой авиабомбы по 12-этажке в Салтовском районе Харькова возросло до 25.

Что известно о последствиях новой атаки РФ по Харькову

По информации Синегубова, в результате атаки дрона РФ в ночь на 5 ноября повреждения получила многоэтажка в Шевченковском районе Харькова, пострадала женщина, которая прямо на месте получила медицинскую помощь.

По информации мэра Игоря Терехова, на втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили.

Он отметил, что по предварительной информации, атака российских военных преступников была совершена с помощью дрона типа Shahed.

Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен "Шахедом", — подчеркнул Терехов.

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