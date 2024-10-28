РФ атаковала авиабомбами Харьков — пострадали 7 человек, среди них ребенок

Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.
Главные тезисы
- Ночью 28 октября Российская Федерация нанесла авиационный удар по жилому дому в Харькове, что привело к ранению 7 человек, включая ребенка.
- Согласно данным ГСЧС, в результате атаки были частично разрушены квартиры на верхних этажах девятиэтажного здания, а также повреждены окна.
- Мэр Харькова сообщил о пострадавших в Холодногорском районе, включая 16-летнюю девушку, и о разрушении квартир в многоэтажном доме.
- По данным правоохранительных органов, боеприпасы попали как в землю, так и на строительные объекты, нанеся ущерб хозяйственным постройкам и жилым домам.
- Ликвидация последствий атаки в Харькове включает задействование более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
Что известно об атаке РФ на Харьков
Как сообщили в ГСЧС, на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
Указывается, что в результате авиационного удара со стороны российских военных в Харьков были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажки. Также в здании выбиты окна.
Также спасатели добавили, что к ликвидации последствий вражеского обстрела задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате ночных обстрелов в городе есть информация о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушка 16 лет.
Также в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.
В Харькове также повреждены гостиница и админздание в результате обстрела РФ
Как сообщают правоохранители, в Салтовском районе вражеский боеприпас попал в землю, а в Шевченковском — в строительную площадку.
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