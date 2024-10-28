РФ атаковала авиабомбами Харьков — пострадали 7 человек, среди них ребенок

Российские оккупанты ночью 28 октября нанесли авиационный удар по жилому дому. В результате атаки были ранены семь человек, среди них есть ребенок.

Что известно об атаке РФ на Харьков

Как сообщили в ГСЧС, на месте вражеского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Харьков ночью враг атаковал город, есть пострадавшие. Предварительно ранения получили 7 человек, из них один ребенок, — говорится в заявлении ГСЧС. Поделиться

Указывается, что в результате авиационного удара со стороны российских военных в Харьков были частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажки. Также в здании выбиты окна.

Также спасатели добавили, что к ликвидации последствий вражеского обстрела задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате ночных обстрелов в городе есть информация о семи пострадавших в Холодногорском районе, в том числе девушка 16 лет.

Также в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушены три квартиры.

В Харькове также повреждены гостиница и админздание в результате обстрела РФ

Как сообщают правоохранители, в Салтовском районе вражеский боеприпас попал в землю, а в Шевченковском — в строительную площадку.