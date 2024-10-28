РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина

ДСНС України
РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.

Головні тези:

  • Російські окупанти вночі здійснили авіаційний удар по Харкову, поранено сім осіб, включаючи дитину.
  • Унаслідок атаки були частково зруйновані житлові приміщення та пошкоджена інфраструктура міста.
  • Ліквідація наслідків атаки залучила понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
  • Мер Харкова підтвердив постраждання 7 людей, включаючи дівчину 16 років та зруйновані квартири у багатоповерхівці.
  • Правоохоронці фіксують пошкодження готелів, житлових будинків та споруд внаслідок ворожих обстрілів у Харкові.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Як повідомили в ДСНС, на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

Харків вночі ворог атакував місто, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина, — йдеться в заяві ДСНС.

Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.

Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок нічного обстрілу у місті є інформація про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчина 16 років.

Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

У Харкові також пошкоджені готель й адмінбудівля внаслідок обстрілу РФ

Як повідомляють правоохоронці, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському — у будівельний майданчик.

Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна у трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбить КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей
Офіс Генерального прокурора
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала КАБом Харків — постраждало понад 10 людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
РФ атакувала КАБом Харків — постраждало понад 10 людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла КАБами Харків — постраждало 13 людей,серед них дитина
ДСНС України
РФ обстріляла КАБами Харків — постраждало 13 людей,серед них дитина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?