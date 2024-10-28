РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.
Головні тези:
- Російські окупанти вночі здійснили авіаційний удар по Харкову, поранено сім осіб, включаючи дитину.
- Унаслідок атаки були частково зруйновані житлові приміщення та пошкоджена інфраструктура міста.
- Ліквідація наслідків атаки залучила понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
- Мер Харкова підтвердив постраждання 7 людей, включаючи дівчину 16 років та зруйновані квартири у багатоповерхівці.
- Правоохоронці фіксують пошкодження готелів, житлових будинків та споруд внаслідок ворожих обстрілів у Харкові.
Що відомо про атаку РФ на Харків
Як повідомили в ДСНС, на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.
Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.
Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок нічного обстрілу у місті є інформація про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчина 16 років.
Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.
У Харкові також пошкоджені готель й адмінбудівля внаслідок обстрілу РФ
Як повідомляють правоохоронці, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському — у будівельний майданчик.
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