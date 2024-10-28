РФ атакувала авіабомбами Харків — постраждало 7 людей, серед них дитина

Російські окупанти вночі 28 жовтня завдали авіаційного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки були поранені сім людей, серед них є дитина.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Як повідомили в ДСНС, на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

Харків вночі ворог атакував місто, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали 7 людей, з них одна дитина, — йдеться в заяві ДСНС. Поширити

Вказується, що внаслідок авіаційного удару з боку російських військових у Харкову були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна.

Також надзвичайники додали, що до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок нічного обстрілу у місті є інформація про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчина 16 років.

Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

У Харкові також пошкоджені готель й адмінбудівля внаслідок обстрілу РФ

Як повідомляють правоохоронці, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському — у будівельний майданчик.