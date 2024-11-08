Росія бомбила КАБАми Харків — понад 20 поранених, серед них немовля

У ніч проти 8 листопада російські агресори завдали удару КАБами по центральній частині Харкова і по житловій 12-поверхівці в Салтівському районі, постраждали десятки людей.
Головні тези:
- У ніч на 8 листопада російські агресори бомбили Харків за допомогою керованих авіаційних бомб, що призвело до поранень понад 20 осіб, серед яких є немовля.
- У результаті ударів було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, включно з адміністративними та житловими будівлями.
- Ситуація в Харкові стає все більш напруженою через постійні атаки з боку російських військ та руйнування житлових масивів та інфраструктури міста.
Росія знову бомбила Харків
Один із ударів — по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це о 3.30 повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Невдовзі чиновник уточнив, що внаслідок удару пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки. Служби продовжують огляд.
Окрім того, один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова.
Спочатку стало відомо про трьох постраждалих унаслідок цього удару. Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Станом на 5.40 кількість постраждалих унаслідок удару російської керованої авіабомби по 12-поверхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 25.
Що відомо про наслідки нової атаки РФ по Харкову
За інформацією Синєгубова, внаслідок атаки дрона РФ у ніч проти 5 листопада пошкоджень зазнала багатоповерхівка у Шевченківському районі Харкова, постраждала жінка, яка прямо на місці отримала медичну допомогу.
За інформацією мера Ігоря Терехова, на другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна, біля будинку пошкоджено автомобілі.
Він зазначив, що за попередньою інформацією, атаку російських воєнних злочинців було здійснено за допомогою дрону типу Shahed.
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