Росія обстріляла балістикою Харків — є загиблий і десятки постраждалих

Росія атакувала Харків 1 листопада двома ракетами. Одна з них поцілила по місцю компактного перебування поліцейських: один правоохоронець загинув, 26 поранено. Також поранення отримали 4 цивільних мешканців міста. Пошкоджено понад 20 будинків.
Головні тези:
- Росія обстріляла Харків балістикою, в результаті чого було пошкоджено десятки будинків, постраждали люди.
- Внаслідок ракетного удару було зруйновано два приватних будинки та пошкоджено ще 20 житлових будівель.
- Четверо цивільних осіб отримали поранення унаслідок ворожого обстрілу, серед них три жінки та один чоловік у легкому та середньому станах.
- Загинув поліцейський, полковник Андрій Матвієнко, 26 правоохоронців поранено.
Росія атакувала Харків двома балістичними ракетами
Про це в коментарі журналістам повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
За попередніми даними, удару завдано з території населеного пункту Строітєль Бєлгородської області РФ із С-300, C-400 чи «Іскандером-М»: зараз криміналісти вилучають уламки.
Станом на 17:40 маємо двох травмованих. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи — немає точної інформації, чи могли перебувати у зруйнованих будинках люди, тому продовжується розбір завалів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив про пошкодження внаслідок російського удару 20 житлових будинків та чотирьох постраждалих.
За словами Синєгубова, ворог застосував ракету С-300.
Також російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова: загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, 26 поліцейських поранено.
Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Росія атакувала ракетою житловий будинок у Харкові
У ніч проти 29 жовтня росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано і пошкоджено будинки, є загиблі.
Як повідомили в ДСНС, внаслідок удару повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.
Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих — двох жінок і двох чоловіків.
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