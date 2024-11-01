Росія обстріляла балістикою Харків — є загиблий і десятки постраждалих

Росія атакувала Харків 1 листопада двома ракетами. Одна з них поцілила по місцю компактного перебування поліцейських: один правоохоронець загинув, 26 поранено. Також поранення отримали 4 цивільних мешканців міста. Пошкоджено понад 20 будинків.

Росія атакувала Харків двома балістичними ракетами

Про це в коментарі журналістам повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Близько 16 години росіяни завдали удару по Основ’янському району Харкова. Було запущено дві балістичні ракети. Внаслідок вибуху дуже пошкоджено два приватних будинки, зараз достеменно невідомо, чи на цій локації було одне влучання чи два, друге — під питанням. Поширити

За попередніми даними, удару завдано з території населеного пункту Строітєль Бєлгородської області РФ із С-300, C-400 чи «Іскандером-М»: зараз криміналісти вилучають уламки.

Станом на 17:40 маємо двох травмованих. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи — немає точної інформації, чи могли перебувати у зруйнованих будинках люди, тому продовжується розбір завалів.

Харків після ракетного удару РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив про пошкодження внаслідок російського удару 20 житлових будинків та чотирьох постраждалих.

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків. Поширити

За словами Синєгубова, ворог застосував ракету С-300.

Також російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова: загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, 26 поліцейських поранено.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Росія атакувала ракетою житловий будинок у Харкові

У ніч проти 29 жовтня росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано і пошкоджено будинки, є загиблі.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок удару повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.