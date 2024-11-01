Россия обстреляла баллистикой Харьков — есть погибший и десятки пострадавших

Россия атаковала Харьков 1 ноября двумя ракетами. Одна из них попала по месту компактного пребывания полицейских: один правоохранитель погиб, 26 ранены. Также ранения получили 4 гражданских жителя города. Повреждены более 20 домов.

Россия атаковала Харьков двумя баллистическими ракетами

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Около 16 часов россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Были запущены две баллистические ракеты. В результате взрыва сильно повреждены два частных дома, сейчас доподлинно неизвестно, было ли на этой локации одно попадание или два, второе — под вопросом. Поделиться

По предварительным данным, удар нанесен с территории населенного пункта Строитель Белгородской области РФ с С-300, C-400 или «Искандером-М»: сейчас криминалисты изымают обломки.

По состоянию на 17:40 у нас двое травмированных. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы — нет точной информации, могли ли находиться в разрушенных домах люди, поэтому разбор завалов продолжается.

Харьков после ракетного удара РФ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении в результате российского удара 20 жилых домов и четырех пострадавших.

В результате вражеского обстрела Харькова пострадали четверо гражданских: три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состоянии. Повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов. Поделиться

По словам Синегубова, враг применил ракету С-300.

Также российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова: погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, 26 полицейских ранены.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Россия атаковала ракетой жилой дом в Харькове

В ночь на 29 октября россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома, есть погибшие.

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.