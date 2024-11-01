Россия обстреляла баллистикой Харьков — есть погибший и десятки пострадавших

Россия атаковала Харьков 1 ноября двумя ракетами. Одна из них попала по месту компактного пребывания полицейских: один правоохранитель погиб, 26 ранены. Также ранения получили 4 гражданских жителя города. Повреждены более 20 домов.
Главные тезисы
- Россия обстреляла Харьков баллистикой, что привело к повреждению десятков жилых зданий.
- Четверо гражданских лиц получили ранения в результате вражеских обстрелов, включая трех женщин и одного мужчину.
- Российский удар привел к разрушению двух частных домов и повреждению еще 20 жилых строений.
- Погиб полицейский, полковник Андрей Матвиенко, 26 стражей порядка ранены.
Россия атаковала Харьков двумя баллистическими ракетами
Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По предварительным данным, удар нанесен с территории населенного пункта Строитель Белгородской области РФ с С-300, C-400 или «Искандером-М»: сейчас криминалисты изымают обломки.
По состоянию на 17:40 у нас двое травмированных. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы — нет точной информации, могли ли находиться в разрушенных домах люди, поэтому разбор завалов продолжается.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении в результате российского удара 20 жилых домов и четырех пострадавших.
По словам Синегубова, враг применил ракету С-300.
Также российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова: погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, 26 полицейских ранены.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.
Россия атаковала ракетой жилой дом в Харькове
В ночь на 29 октября россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома, есть погибшие.
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.
Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.
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