По информации представителей Харьковской ОВА, в результате атаки преступной армии РФ по селу Глушковка в Купянском районе погибли двое местных жителей.
Главные тезисы
- В результате атаки преступной армии РФ погибли два мирных жителя Харьковщины и было уничтожено жилье, угрожая безопасности населения региона.
- Вооруженные силы Украины успешно отразили 21 атаку в направлении города Купянска, защищая мирных жителей и свои территории.
- Российская армия проводила обстрелы по различным районам Харькова, повреждая жилые дома и угрожая жизням граждан.
- Международное сообщество должно отреагировать на преступные действия российских вооруженных сил и требовать наказания виновных за трагические события в Харьковской области.
- Атаки российских оккупантов привели к гибели мирных жителей и их ранению, оставив следы разрушения и угрозы безопасности в регионе.
Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по Харьковщине
Отмечается, что в результате атаки российских окупантов по Глушковке погибли мужчина и женщина 48 лет.
Что известно о других последствиях атак российских окупантов по Харьковщине
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, ночью на 5 ноября преступная армия РФ атаковала Шевченковский и Киевский районы Харькова.
Попадание КАБ в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет.
В результате обстрела, попадания в землю на открытой территории, поврежден частный жилой дом.
Кроме того, в течение ночи были атакованы и другие населенные пункты в регионе.
Кроме этого российские оккупанты за прошедшие сутки провели 21 атаку в направлении Купянска. ВСУ отразили вражеские атаки вблизи Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-