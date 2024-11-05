На Харьковщине погибли два человека из-за атаки армии РФ
Категория
Украина
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На Харьковщине погибли два человека из-за атаки армии РФ

Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала Харьковщину
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По информации представителей Харьковской ОВА, в результате атаки преступной армии РФ по селу Глушковка в Купянском районе погибли двое местных жителей.

Главные тезисы

  • В результате атаки преступной армии РФ погибли два мирных жителя Харьковщины и было уничтожено жилье, угрожая безопасности населения региона.
  • Вооруженные силы Украины успешно отразили 21 атаку в направлении города Купянска, защищая мирных жителей и свои территории.
  • Российская армия проводила обстрелы по различным районам Харькова, повреждая жилые дома и угрожая жизням граждан.
  • Международное сообщество должно отреагировать на преступные действия российских вооруженных сил и требовать наказания виновных за трагические события в Харьковской области.
  • Атаки российских оккупантов привели к гибели мирных жителей и их ранению, оставив следы разрушения и угрозы безопасности в регионе.

Что известно о последствиях атаки преступной армии РФ по Харьковщине

Отмечается, что в результате атаки российских окупантов по Глушковке погибли мужчина и женщина 48 лет.

Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет, подчеркнули в ОВА.

Что известно о других последствиях атак российских окупантов по Харьковщине

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, ночью на 5 ноября преступная армия РФ атаковала Шевченковский и Киевский районы Харькова.

Попадание КАБ в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет.

В результате обстрела, попадания в землю на открытой территории, поврежден частный жилой дом.

Кроме того, в течение ночи были атакованы и другие населенные пункты в регионе.

Кроме этого российские оккупанты за прошедшие сутки провели 21 атаку в направлении Купянска. ВСУ отразили вражеские атаки вблизи Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

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