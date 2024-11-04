Армия РФ атаковала жилой дом в Харьковской области — погибли 3 человека

3 ноября около 20:50 российские войска нанесли авиационный удар по поселку Кившаровка в Купянском районе Харьковской области. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

Россия в очередной раз обстреляла Харьковщину

Как отмечают правоохранители, под завалами могут находиться тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.

Один человек, 71-летняя женщина, получил травмы.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, учитывая ситуацию в населенном пункте.

Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину.

БпЛА типа Shahed и неустановленного типа российские захватчики запускали из Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 8.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.