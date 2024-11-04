Армия РФ атаковала жилой дом в Харьковской области — погибли 3 человека

3 ноября около 20:50 российские войска нанесли авиационный удар по поселку Кившаровка в Купянском районе Харьковской области. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала жилой дом в Харьковской области, что привело к гибели 3 человек.
- Украинские ПВО сумели сбить 50 беспилотников во время ворушеского нападения на территории Украины.
- Прокуратура начала расследование нарушения законов и обычаев войны со стороны российских войск.
- Воздушное нападение армии РФ было успешно отражено украинскими военными силами.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за обстрелов со стороны российских войск.
Россия в очередной раз обстреляла Харьковщину
Как отмечают правоохранители, под завалами могут находиться тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.
Один человек, 71-летняя женщина, получил травмы.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, учитывая ситуацию в населенном пункте.
Силы ПВО сбили 50 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину.
БпЛА типа Shahed и неустановленного типа российские захватчики запускали из Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 8.30 подтверждено избиение 50 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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