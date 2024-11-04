Армія РФ атакувала житловий будинок на Харківщині — загинуло 3 людей

3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
Головні тези:
- Російські війська атакували житловий будинок у Куп'янському районі Харківської області, забивши 3 людей та поранивши ще одну особу.
- У результаті авіаційного удару під завалами можуть бути тіла трьох жертв, які можуть бути жінками та чоловіком.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни від російських військ.
- Українські ППО збили 50 безпілотників під час ворожого нападу на різних територіях України.
- Українські зенітні ракетні війська, авіація та інші військові підрозділи успішно відбили повітряний напад РФ на території України.
Росія вкотре обстріляла Харківщину
Як зазначають правоохоронці, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка.
Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.
Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.
БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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