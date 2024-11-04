Армія РФ атакувала житловий будинок на Харківщині — загинуло 3 людей

3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Росія вкотре обстріляла Харківщину

Як зазначають правоохоронці, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка.

Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.

Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.

БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.