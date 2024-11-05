За інформацією представників Харківської ОВА, внаслідок атаки злочинної армії РФ по селу Глушківка у Куп'янському районі загинуло двоє місцевих жителів.

Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ по Харківщині

Зазначається, що внаслідок атаки російських окупантів по Глушківці загинули чоловік та жінка 48 років.

Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років, — підкреслили в ОВА. Поширити

Що відомо про інші наслідки атак російських окупантів по Харківщині

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вніч на 5 листопада злочинна армія РФ атакувала Шевченківський та Київський райони Харкова.

Потрапляння КАБ в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.

Внаслідок обстрілу, потрапляння в землю на відкритій території, пошкоджено приватний житловий будинок.

Окрім цього протягом ночі були атаковані і інші населені пункти в регіоні.

Окрім цього російські окупанти протягом минулої доби провели 21 атаку у напрямку Куп’янська. ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.