Армия РФ атаковала Харьковскую область — пострадали двое детей
Категория
Украина
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Армия РФ атаковала Харьковскую область — пострадали двое детей

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала Харьковскую область — пострадали двое детей
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Российские военные в ночь на 10 ноября атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Четверо человек пострадали, среди них двое детей.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Чугуевскую общину Харьковской области, в результате чего пострадали двое детей.
  • Удар по центральной части Харькова и жилой 12-этажке в Салтовском районе привел к ранениям десятков человек и разрушениям нескольких этажей.
  • Более 20 человек получили ранения в результате удара КАБами, административные здания и жилые дома были повреждены.
  • В результате удара авиабомбы по 12-этажке число раненых возросло до 25, в том числе пострадали 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.

Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания.

По данным главы ОВА, горели три авто, было повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей.

Два человека получили острые реакции на стресс, — добавил Синегубов.

Впоследствии Олег Синегубов отметил, что пострадали четыре человека.

В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.

Россия бомбила КАБАМИ Харьков — более 20 раненых, среди них младенец

В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.

Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома. Службы продолжают осмотр.

Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция, — проинформировал мэр города Игорь Терехов.

Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.

Младенца трех месяцев и еще 13 пострадавших на Салтовке.

По состоянию на 5:40 количество пострадавших в результате удара российской управляемой авиабомбы по 12-этажке в Салтовском районе Харькова возросло до 25.

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