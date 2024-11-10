Армия РФ атаковала Харьковскую область — пострадали двое детей

Российские военные в ночь на 10 ноября атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Четверо человек пострадали, среди них двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Чугуевскую общину Харьковской области, в результате чего пострадали двое детей.
- Удар по центральной части Харькова и жилой 12-этажке в Салтовском районе привел к ранениям десятков человек и разрушениям нескольких этажей.
- Более 20 человек получили ранения в результате удара КАБами, административные здания и жилые дома были повреждены.
- В результате удара авиабомбы по 12-этажке число раненых возросло до 25, в том числе пострадали 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.
Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания.
По данным главы ОВА, горели три авто, было повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей.
Впоследствии Олег Синегубов отметил, что пострадали четыре человека.
В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.
Россия бомбила КАБАМИ Харьков — более 20 раненых, среди них младенец
В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.
Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома. Службы продолжают осмотр.
Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.
В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция, — проинформировал мэр города Игорь Терехов.
Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.
По состоянию на 5:40 количество пострадавших в результате удара российской управляемой авиабомбы по 12-этажке в Салтовском районе Харькова возросло до 25.
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