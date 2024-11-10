Армия РФ атаковала Харьковскую область — пострадали двое детей

Российские военные в ночь на 10 ноября атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Четверо человек пострадали, среди них двое детей.

Россия в очередной раз обстреляла Харьковскую область

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания.

По данным главы ОВА, горели три авто, было повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей.

Два человека получили острые реакции на стресс, — добавил Синегубов. Поделиться

Впоследствии Олег Синегубов отметил, что пострадали четыре человека.

В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.

Россия бомбила КАБАМИ Харьков — более 20 раненых, среди них младенец

В ночь на 8 ноября российские агрессоры нанесли удар КАБами по центральной части Харькова и по жилой 12-этажке в Салтовском районе, пострадали десятки человек.

Один из ударов — по центру города Харьков — повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом в 3.30 сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вскоре чиновник уточнил, что в результате удара повреждены админздания и жилые дома. Службы продолжают осмотр.

Кроме того, один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова.

В многоэтажке разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция, — проинформировал мэр города Игорь Терехов.

Сначала стало известно о трех пострадавших в результате этого удара. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.

Младенца трех месяцев и еще 13 пострадавших на Салтовке. Поделиться