Армія РФ атакувала Харківську область — постраждало двоє дітей

Російські військові в ніч на 10 листопада атакували Чугуївську громаду Харківської області. Четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.
Головні тези:
- Армія РФ в ніч на 10 листопада атакувала Чугуївську громаду Харківської області, внаслідок чого постраждали двоє дітей.
- У результаті удару по центральній частині Харкова та житловій 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова постраждали десятки людей, ледь не зруйновано кілька поверхів.
- Понад 20 людей отримали поранення внаслідок удару КАБами, адмінбудівлі та житлові будинки були пошкоджені.
- Унаслідок удару російської керованої авіабомби по 12-поверхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 25 кількість поранених.
Росія вкотре обстріляла Харківську область
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 00:37 внаслідок падіння уламків БПЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотириповерхової житлової будівлі.
За даними голови ОВА, горіли три авто, було пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів.
Згодом Олег Синєгубов зазначив, що постраждали чотири людини.
Внаслідок удару по Чугуївській громаді отримала поранення також 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.
Росія бомбила КАБАми Харків — понад 20 поранених, серед них немовля
У ніч проти 8 листопада російські агресори завдали удару КАБами по центральній частині Харкова і по житловій 12-поверхівці в Салтівському районі, постраждали десятки людей.
Один із ударів — по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це о 3.30 повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Невдовзі чиновник уточнив, що внаслідок удару пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки. Служби продовжують огляд.
Окрім того, один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова.
У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію, — поінформував мер міста Ігор Терехов.
Спочатку стало відомо про трьох постраждалих унаслідок цього удару. Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.
Станом на 5.40 кількість постраждалих унаслідок удару російської керованої авіабомби по 12-поверхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 25.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-