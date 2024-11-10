Армія РФ атакувала Харківську область — постраждало двоє дітей

Російські військові в ніч на 10 листопада атакували Чугуївську громаду Харківської області. Четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.

Росія вкотре обстріляла Харківську область

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 00:37 внаслідок падіння уламків БПЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотириповерхової житлової будівлі.

За даними голови ОВА, горіли три авто, було пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів.

Дві людини отримали гострі реакції на стрес, — додав Синєгубов. Поширити

Згодом Олег Синєгубов зазначив, що постраждали чотири людини.

Внаслідок удару по Чугуївській громаді отримала поранення також 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.

Росія бомбила КАБАми Харків — понад 20 поранених, серед них немовля

У ніч проти 8 листопада російські агресори завдали удару КАБами по центральній частині Харкова і по житловій 12-поверхівці в Салтівському районі, постраждали десятки людей.

Один із ударів — по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це о 3.30 повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Невдовзі чиновник уточнив, що внаслідок удару пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки. Служби продовжують огляд.

Окрім того, один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова.

У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію, — поінформував мер міста Ігор Терехов.

Спочатку стало відомо про трьох постраждалих унаслідок цього удару. Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.

Немовля трьох місяців та ще 13 постраждалих маємо на Салтівці. Поширити