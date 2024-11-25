Дрони атакували завод ВПК та нафтобазу у російській Калузі — відео

У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Також після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".

Що відомо про атаку дронів по Калузі РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.

Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Також в мережі з'явилася інформація про "приліт" по калузькій нафтобазі "Калуганафтопродукт". На цьому об'єкті нібито загорівся резервуар, в перед тим було чути вибухи.

Дрони також атакували і російський Курськ

Також цієї ночі вибухи пролунали й в районі міста Курськ. Місцеві пабліки та Telegram-канали писали, що вибухи були досить сильними.

Губернатор Курської області заявляв спочатку про ракетну небезпеку для регіону, та оголосив про роботу ППО. Пізніше російський чиновник заявив, що небезпека через ракетні атаки була скасована.