Дрони атакували завод ВПК та нафтобазу у російській Калузі — відео

У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Також після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".
Головні тези:
- Дрони атакували завод “Тайфун” та нафтобазу “Калуганафтопродукт” у місті Калуга, Росія.
- Завод виробляє радіоелектронну та радіолокаційну техніку для бойової техніки та систем спостереження.
- Вибухи також відбулися в районі міста Курськ, проте ракетна загроза була скасована російським чиновником.
- Під час вибухів у Курську, за даними губернатора області, були збиті 7 українських ракет та 7 БПЛА літакового типу.
- Стан справ у російському ВПК та нафтовій галузі після атаки дронів варто уважно стежити на наслідки цих подій.
Що відомо про атаку дронів по Калузі РФ
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.
Також в мережі з'явилася інформація про "приліт" по калузькій нафтобазі "Калуганафтопродукт". На цьому об'єкті нібито загорівся резервуар, в перед тим було чути вибухи.
Дрони також атакували і російський Курськ
Також цієї ночі вибухи пролунали й в районі міста Курськ. Місцеві пабліки та Telegram-канали писали, що вибухи були досить сильними.
Губернатор Курської області заявляв спочатку про ракетну небезпеку для регіону, та оголосив про роботу ППО. Пізніше російський чиновник заявив, що небезпека через ракетні атаки була скасована.
Згодом убернатор Курської області зазначив, що цієї ночі начебто було "збито 7 українських ракет та 7 БПЛА літакового типу".
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