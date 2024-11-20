Дрони атакували завод та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ — відео

Вночі 19 листопада безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.
Головні тези:
- Безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, який виготовляє грузові дрони для російської армії.
- Дрони також атакували арсенал ГРАУ у Новгородській області, де зберігаються ракети, міни та інше озброєння.
- Українські захисники разом з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ атакували арсенал у Брянській області, наносячи серйозні удари по російській армії.
- Атака на арсенал створила логістичні проблеми для окупантів та знизила їх наступальний потенціал.
- Міноборони РФ спробувала спростувати інформацію про атаку, надавши фейкові дані про знищення українських безпілотників.
Що відомо про нову “бавовну” на території РФ
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО.
Цей завод публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.
Також БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною.
Крім того, керівник ЦПД виклав у мережу відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ.
Що відомо про атаку на арсенал ГРАУ Міноборони РФ
Вночі 19 листопада у Брянській області РФ знову лунали гучні вибухи. Під потужним ударом українських захисників опинився 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння Міноборони РФ.
Після цього одразу спалахнула сильна пожежа, під час якої було пошкоджено артилерійські боєприпаси.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські сили оборони спільно з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ атакували арсенал, де зберігалися снаряди з Північної Кореї та інше озброєння.
Що важливо розуміти, атака на арсенал створила серйозні логістичні проблеми для російської армії та знизила наступальний потенціал окупантів
Міноборони РФ спочатку заявило про нібито знищення українських безпілотників над територією Брянської області.
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