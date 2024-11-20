Дрони атакували завод та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ — відео

Вночі 19 листопада безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.

Що відомо про нову “бавовну” на території РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО.

Цей завод публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.

Також БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною.

На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор", — повідомив Коваленко. Поширити

Крім того, керівник ЦПД виклав у мережу відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ.

Що відомо про атаку на арсенал ГРАУ Міноборони РФ

Вночі 19 листопада у Брянській області РФ знову лунали гучні вибухи. Під потужним ударом українських захисників опинився 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управляння Міноборони РФ.

Після цього одразу спалахнула сильна пожежа, під час якої було пошкоджено артилерійські боєприпаси.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські сили оборони спільно з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ атакували арсенал, де зберігалися снаряди з Північної Кореї та інше озброєння.

Що важливо розуміти, атака на арсенал створила серйозні логістичні проблеми для російської армії та знизила наступальний потенціал окупантів